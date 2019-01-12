DP, Denktaş’ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Demokrat Parti (DP), Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın emanetini gelecek nesillere devredebilmek için, devletten, özgürlükten, bağımsızlıktan ve egemenlikten taviz vermeden, daha refah, daha yaşanabilir, daha özgür, daha insan haklarına saygılı, daha demokratik ve daha adil yapmak uğraşı içerisinde mücadele ederek mirasına sahip çıktığını kaydetti.

DP Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Uzun mücadeleler sonrasında dava arkadaşlarınızla bizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni emanet ettiniz. Özgürlük tutkusuyla mücadele eden halkların, ulaşmayı hedefledikleri devlet kurma başarısına dava arkadaşlarınızla beraber sizin liderliğinizde erişen Kıbrıs Türk halkı, esaret altında yaşayan diğer halklara örnek bir halk olarak tarihteki yerini almıştır.

Devlet kurmak, egemenliğine kavuşmak varoluş mücadelesinin son noktası değil ama halkların tarihteki hak ettikleri yerlerini alabilmeleri için varılması gereken en önemli aşamadır. Sizin liderliğinizde Kıbrıs Türk halkı bunu başarmıştır. Bizler, sizin bu emanetinizi gelecek nesillere devredebilmek için, devletimizi, özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeden daha refah, daha yaşanabilir, daha özgür, daha insan haklarına saygılı, daha demokratik ve daha adil yapmak uğraşı içerisinde mücadele ederek mirasınıza sahip çıkıyoruz.

Bilmenizi isteriz ki, ‘söylüyoruz onlara KKTC bağımsız bir Cumhuriyettir’ ve ilelebet de bağımsız kalacaktır. Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız, yattığınız yer nur, ruhunuz şad olsun. Sizi saygı sevgi ve özlemle bir kez daha anıyoruz.”