DP: "Kadına yönelik şiddet, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur."

Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor.

Toplumumuzda kadına yönelik şiddet olayları maalesef yaşanmaktadır. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddet, mücadele edilmesi gereken ciddi bir toplumsal sorundur.

Kadına şiddet, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranıştır.

Kadınların, ayrımcılığa, şiddete ve istismara maruz kaldıkları bir ortamda toplumun huzur, barış ve refahından söz edilemez.

Toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile kadına karşı etkin bir mücadele için, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili sosyal projeler hayata geçirilmeli, erken yaştan itibaren verilecek iyi bir eğitimle bireylerin bilinçlenmesi sağlanmalı, kadını korumaya yönelik kamu hizmetleri güçlendirilmeli ve çözüm sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Bu duygularla birlikte kadınlara yapılan ayrımcılık ve şiddeti kınıyor, şiddetin tamamen kalktığı adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada diliyorum.