  • BIST 1.337
  • Altın 463,576
  • Dolar 7,9566
  • Euro 9,4831
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 pozitif vaka

DP: "Kadına yönelik şiddet, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur."

» »
Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor.
DP: "Kadına yönelik şiddet, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur."

Toplumumuzda kadına yönelik şiddet olayları maalesef yaşanmaktadır. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddet, mücadele edilmesi gereken ciddi bir toplumsal sorundur.

Kadına şiddet, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranıştır. 

Kadınların, ayrımcılığa, şiddete ve istismara maruz kaldıkları bir ortamda toplumun huzur, barış ve refahından söz edilemez.

demokrat-parti--kadina-yonelik-siddete-karsi-mucadele-1.jpg

Toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile kadına karşı etkin bir mücadele için, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili sosyal projeler hayata geçirilmeli, erken yaştan itibaren verilecek iyi bir eğitimle bireylerin bilinçlenmesi sağlanmalı, kadını korumaya yönelik kamu hizmetleri güçlendirilmeli ve çözüm sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Bu duygularla birlikte kadınlara yapılan ayrımcılık ve şiddeti kınıyor, şiddetin tamamen kalktığı adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada diliyorum.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hükümet Kurma Çalışmaları Devam Ediyor25 Kasım 2020 Çarşamba 10:13
  • KTTB Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi.25 Kasım 2020 Çarşamba 09:39
  • Heteronormativite, Patriyarka ve Monoeksizmin Şiddetinden Daha Güçlüyüz25 Kasım 2020 Çarşamba 09:21
  • Süt Bedellerinin %50'si Bugün Ödeniyor25 Kasım 2020 Çarşamba 09:02
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 25 Kasım 2020 Çarşamba )25 Kasım 2020 Çarşamba 08:54
  • Koronavirüs aşısı için müjdeli haber! İlk aşının dağıtım tarihi belli oldu24 Kasım 2020 Salı 22:07
  • Yenal Senin: "Bu süreç 2-3 gün sonra biraz daha netleşecektir"24 Kasım 2020 Salı 20:32
  • Saner:“UBP büyük projelerin partisidir”24 Kasım 2020 Salı 20:15
  • KKTC'de bugün 9 pozitif vaka!24 Kasım 2020 Salı 19:46
  • KKTC'de bugün 9 pozitif vaka24 Kasım 2020 Salı 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti