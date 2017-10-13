DP'de aday krizi! 2 Milletvekili aday değil!

DP'de aday krizi yaşanıyor! 2 Milletvekilinin aday olmayacağı iddia edildi.

Erken seçim tarihinin 7 Ocak 2018 olarak Başbakan tarafından netleştirilmesinden sonra hükümetin küçük ortağı DP'den medyaya herhangi bir açıklama yapılmadı.

DETAY ÖZEL HABER

DP'de aday krizi!

Demokrat Parti'nin Meclis grubu toplantısında yaşananlar ise kulis bilgisi olarak ortaya çıkmaya başladı.

DP'nin uzun yıllardır Lefkoşa Milletvekili olan Dr. Mustafa Arabacıoğlu'nun yeni yapılacak seçimde aday olmak istemediğini söylemesi grupta adeta soğuk duş etkisi yarattı. DP İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı'nın da önümüzdeki seçim aday olmayacağını ve ailesi ile vakit geçirmek istediğini belirten sert usluptaki konuşması sonrasında DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın adeta şok yaşadığı öğrenildi.

DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın erken seçim ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.