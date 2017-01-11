DPÖ rakamları değişti, Belediyeler'in bütçeleri allem-gallem!

Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü, belediyelere gönderdiği yeni bir yazıyla, hayat pahalılığı oranlarının arttığını ve bütçelerin 2.81 oranında yükseltilmesini talep ettiği öğrenildi.

Detay Kıbrıs-Özel

Devlet Planlanma Örgütü'nün hayat pahalılık oranlarına ilişkin gerçekleştirdiği ilk hesaplamada, belediyelerin bütçeleri Ocak-Haziran dönemi için 5.05 olarak belirlenmişti. 28 Belediye bu hesaba göre bütçe çalışması yaptı.

Bugün ise Belediyelere yeni bir karar iletildi ve Ocak-Haziran dönemi için HP'nin 5.05 değil 7.86 olarak hesaplanması gerektiği kaydedildi.

Dövizde yaşanan yükseliş ve yükselişe bağlı olarak gelen zamların hayat pahalılık oranını arttırdığına yönelik açıklamaların bulunduğu yazıda, belediyelerin bütçesini 2.8 oranda arttırması talebinde bulunuldu.

Alınan yeni kararlar çerçevesinde belediyelerin bütçe giderlerinin milyonlarca lira artabileceği kaydedildi.

KKTC'deki bir çok belediyenin batma noktasında olduğu bu dönem içerisinde alınan bu kararın belediyelerin yanında vatandaşa nasıl yansıyacağı ise merak konusu.