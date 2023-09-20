  • BIST 7796.21
  • Altın 1688.072
  • Dolar 27.0315
  • Euro 28.9934
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Dr. Berova, Kamu-İş heyetini kabul etti

» »
Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) icra kurulu üyelerini kabul etti.
Dr. Berova, Kamu-İş heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) icra kurulu üyelerini kabul etti.

 

Kabulde, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü ve Karma İşçi Komitesi Başkanı Yusuf Ersoy da hazır bulundu.

 

Görüşmede, çalışma hayatı ve sendikal gündeme ilişkin konular istişare edildi.

 

SERDAROĞLU

Kabulde konuşan Sendika Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya yeni görevinde başarılar diledi.

 

Yoğun bir tempoda çalışan Maliye Bakanı Berova’nın, zaman ayırarak sendikanın randevu talebine ivedi yanıt vermesinden son derece memnun kaldıklarını da dile getiren Serdaroğlu gerçekleşen görüşmede, kamuda tek tip mesaiye geçilmesi sonrası, devlet işçilerinin menfi kaybı olmaması adına Toplu İş Sözleşmesi’nde gerekli düzenlemelerin yapılması ve terfiler konusunu gündeme getirdi.

 

BEROVA

İstişare ve diyalogdan yana olduklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da konuşmasının devamında, tüm paydaşların görüşlerini önemsediklerini ve gerçekleştirilen istişarelerin sorunların çözümü noktasında oldukça değerli olduğunu ifade etti. Kamu-İş’in de önemli bir paydaş olduğunu dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asayiş ve Trafik Denetimleri20 Eylül 2023 Çarşamba 14:09
  • Ev Açma, Hırsızlık, Mülke Tecavüz ve  İkamet İzinsiz20 Eylül 2023 Çarşamba 14:08
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu ve İkamet İzinsiz20 Eylül 2023 Çarşamba 14:06
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)20 Eylül 2023 Çarşamba 14:05
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm20 Eylül 2023 Çarşamba 13:57
  • Dinçyürek:”  İlaç takip sisteminin devreye girmesiyle, hastaların ilaç temini daha kolay olacak ”20 Eylül 2023 Çarşamba 13:49
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Barış Kuvvetleri ihaleleriyle ilgili açıklama20 Eylül 2023 Çarşamba 12:59
  • Maliye Bakanı Berova, Merkezi İhale Komisyonu'nu ziyaret etti20 Eylül 2023 Çarşamba 12:29
  • İnsan Hakları Okulu ikinci mezunlarını verdi20 Eylül 2023 Çarşamba 12:06
  • Rusya, KKTC’de konsolosluk açma kararını Rum Dışişleri Bakanlığı’na iletti20 Eylül 2023 Çarşamba 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti