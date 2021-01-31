  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Dr. Birinci: Hep birlikte salgınla mücadeleye devam

» »
Doktor Ceyhun Birinci, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi
Dr. Birinci: Hep birlikte salgınla mücadeleye devam

Koronavirüs PCR testi pozitif çıkan Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi 

Dr. Birinci'nin açıklaması şöyle:

Günaydın ailem ,arkadaşlarım, tüm dostlarım. İlginize teşekkür ederim. Sizi bilgilendirmek istedim. Şu an iyiyim ciddi bir sorunum yok. Bu süreci de atlatıp işimin başına döneceğim. Hep birlikte bu salgınla mücadeleye devam, sizler de kendinizi koruyun, panik yapmaya gerek yok. Aşılanma ve gerektiğinde alınacak daha sıkı tedbirlerle üstesinden geleceğiz hepinize sağlıklı günler dilerim.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan başsağlığı mesajı30 Ocak 2021 Cumartesi 22:03
  • Saner: Reel sektörün desteklenmesi ile ilgili kararları Salı günü açıklayacağız30 Ocak 2021 Cumartesi 21:56
  • Saner: Covid-19 yakın bir zamanda kontrol altına alınacak30 Ocak 2021 Cumartesi 21:37
  • Yoğun bakımda hasta sayısı 11'e yükseldi!!30 Ocak 2021 Cumartesi 20:14
  • Erhürman:Bu süreçten ancak kıt kaynakları adil biçimde paylaşarak çıkabiliriz30 Ocak 2021 Cumartesi 20:02
  • EL-SEN’den Ali Başman’a tepki30 Ocak 2021 Cumartesi 19:59
  • 30 Ocak: Vaka sayısı 3230 Ocak 2021 Cumartesi 19:58
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan hemşirelere teşekkür30 Ocak 2021 Cumartesi 18:55
  • Basın-SENden sert açıklama! Empatiden yoksun ve sadece kendi çıkarlarına odaklanmış sermaye kesimi30 Ocak 2021 Cumartesi 18:29
  • Sokağa çıkma yasağında bu da oldu! Park halindeki araç çalındı!30 Ocak 2021 Cumartesi 18:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti