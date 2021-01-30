  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Dr. Bülent Dizdarlı aşı hakkındaki soruları yanıtladı

» »
Dr.Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından aşı hakkında sıkça sorulan 3 soruyu cevapladı
Dr. Bülent Dizdarlı aşı hakkındaki soruları yanıtladı

Dr.Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından aşı hakkında sıkça sorulan 3 soruyu cevapladı.

Dizdarlı'nın açıklaması şu şekilde:

Bu ara bana en çok gelen 3 soruyu bilgimce yanıtlıyorum. :

1- İlk aşımı Pfizzer yaptırdım. İkincisini Sinovac olarak yaptırabilir miyim?

- Daha önce özellikle Londra destinasyonlu seyahat edecek olanlar için yazdığım gibi, herkesin ilk olduğu aşı türünü ikinci doz olarak alması mantıklıdır. Zira Pfizzer ve Sinovac'ın imalat teknikleri farklıdır.

2- Peki ama ileride aşı tercihimi değiştirme şansım var mıdır?

-Evet vardır. Aşıların koruyuculuğu bittiğinde farklı aşı tercini yapmanızda hiçbir sakınca yoktur. Bunun için de belirlenen süre 6-8ay arasında değişmektedir.

3- İlk dozumu oldum. Fakat maalesef ikinci dozu almadan hastalığı kaptım . Bu durumda ikinci dozu yaptırmam yine gerekir mi?

- Hayır . Siz zaten iyileştiğinizde bağışıklığınız mevcut olacak. Kendinizi aşılı sayabilirsiniz. Artık 6-8 aylık bir sürenin sonunda yeniden sil baştan aşılanmayı planlayınız.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yetki şartlarının değişmesine kesinlikle rızası olmadığını duyurdu29 Ocak 2021 Cuma 23:12
  • Guterres: Tarafların gelecekleri konusunda varacakları ortak noktaya açığım29 Ocak 2021 Cuma 23:11
  • Karantina otelinde yer yok evde izole29 Ocak 2021 Cuma 23:10
  • Özkızan’dan Başman’a Tepki: İmparatorluk yönetiyor ama ayda 3 Bin TL Vergi veriyor!29 Ocak 2021 Cuma 22:55
  • Başman: "Söylediklerimin arkasındayım"29 Ocak 2021 Cuma 22:53
  • Domateste limit üstü kalıntı29 Ocak 2021 Cuma 22:10
  • Manavoğlu ile Arıklı arasında sular durulmuyor29 Ocak 2021 Cuma 22:01
  • Bakan Ünal Üstel temaslı, kendini izole etti29 Ocak 2021 Cuma 21:32
  • Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış ve fırtına geliyor!29 Ocak 2021 Cuma 21:07
  • KTEZO Başkanı Mahmut Kanber :Siyasete hiç yakışmadı29 Ocak 2021 Cuma 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti