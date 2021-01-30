Dr. Bülent Dizdarlı aşı hakkındaki soruları yanıtladı

Dr.Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından aşı hakkında sıkça sorulan 3 soruyu cevapladı.
Dizdarlı'nın açıklaması şu şekilde:
Bu ara bana en çok gelen 3 soruyu bilgimce yanıtlıyorum. :
1- İlk aşımı Pfizzer yaptırdım. İkincisini Sinovac olarak yaptırabilir miyim?
- Daha önce özellikle Londra destinasyonlu seyahat edecek olanlar için yazdığım gibi, herkesin ilk olduğu aşı türünü ikinci doz olarak alması mantıklıdır. Zira Pfizzer ve Sinovac'ın imalat teknikleri farklıdır.
2- Peki ama ileride aşı tercihimi değiştirme şansım var mıdır?
-Evet vardır. Aşıların koruyuculuğu bittiğinde farklı aşı tercini yapmanızda hiçbir sakınca yoktur. Bunun için de belirlenen süre 6-8ay arasında değişmektedir.
3- İlk dozumu oldum. Fakat maalesef ikinci dozu almadan hastalığı kaptım . Bu durumda ikinci dozu yaptırmam yine gerekir mi?
- Hayır . Siz zaten iyileştiğinizde bağışıklığınız mevcut olacak. Kendinizi aşılı sayabilirsiniz. Artık 6-8 aylık bir sürenin sonunda yeniden sil baştan aşılanmayı planlayınız.
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