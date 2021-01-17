  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli: 28’i yerel 31 pozitif vakaya rastlandı

Dr. Derlen Özgeç: Üst Kurul kararları sağlık sistemi çökmesin diye alındı

» »
Dr. Derlen Özgeç: Üst Kurul kararları sağlık sistemi çökmesin diye alındı
Dr. Derlen Özgeç: Üst Kurul kararları sağlık sistemi çökmesin diye alındı

Pandemi Merkezi’de görev yapan, aynı zamanda Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu olan Dr. Derlen Özgeç Ruso, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kapanma kararlarının gerekçelerini paylaşarak toplumun kendisini sorgulaması gerektiğini ifade etti.

“Günün sonunda bir yıldır devam eden pandemi sürecinde halen kapanmayı konuşuyorsak bazı şeylerin yolunda gitmediğini açıkça anlayabiliyoruz” diyen Derlen Özgeç, denetleme ve uygulatma eksikliği olduğunu vurguladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alınan kararların geçerli olduğunun altını çizen Özgeç, söz konusu kararların sağlık sisteminin çökmesini engellemek ve toplum sağlığını düşünerek alınmış kararlar olduğunu ifade etti.

“Bu noktada şunu bilmeliyiz ki kendimizi de sorgulamamız gereken önemli bir süreçteyiz. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarını da bir kez daha hatırlayarak evlere çekilmenin vakti gelmiştir ve geçmektedir” diyen Dr. Özgeç, “İkinci kez kapanma noktasına gelmişken bir kez daha canınız yanmadan sevdiklerinizi koruyun” uyarısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Av. Tacan Reynar: Kim yetkili ? kırk haramiler mi?17 Ocak 2021 Pazar 16:10
  • Bakanlar Kurulu devam ediyor .. Toplantıya Belediye Başkanları ve Kaymakamlar da katıldı17 Ocak 2021 Pazar 16:03
  • Bakanlar Kurulu bir yerde Sağlık Üst kurulu başka yerde toplantıda17 Ocak 2021 Pazar 15:53
  • Polis'ten asayiş ve trafik denetimi17 Ocak 2021 Pazar 15:51
  • Döviz bürosundan resim çekilmek için aldığı parayı çaldı17 Ocak 2021 Pazar 15:50
  • Muhammed MİNTİ hayatını kaybetti17 Ocak 2021 Pazar 15:49
  • HP Genel Başkanlığına yeniden Özersay seçildi17 Ocak 2021 Pazar 15:45
  • Bakanlar Kurulu toplantısı başladı17 Ocak 2021 Pazar 15:38
  • Eski UBP Belediye başkanı askeri yasak bölgede suçüstü yakalandı17 Ocak 2021 Pazar 15:28
  • Ülkeye kanunsuz giriş yapmaya çalışan 11 kişi tespit edildi17 Ocak 2021 Pazar 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti