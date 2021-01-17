Dr. Derlen Özgeç: Üst Kurul kararları sağlık sistemi çökmesin diye alındı

Pandemi Merkezi’de görev yapan, aynı zamanda Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu olan Dr. Derlen Özgeç Ruso, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kapanma kararlarının gerekçelerini paylaşarak toplumun kendisini sorgulaması gerektiğini ifade etti.

“Günün sonunda bir yıldır devam eden pandemi sürecinde halen kapanmayı konuşuyorsak bazı şeylerin yolunda gitmediğini açıkça anlayabiliyoruz” diyen Derlen Özgeç, denetleme ve uygulatma eksikliği olduğunu vurguladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alınan kararların geçerli olduğunun altını çizen Özgeç, söz konusu kararların sağlık sisteminin çökmesini engellemek ve toplum sağlığını düşünerek alınmış kararlar olduğunu ifade etti.

“Bu noktada şunu bilmeliyiz ki kendimizi de sorgulamamız gereken önemli bir süreçteyiz. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarını da bir kez daha hatırlayarak evlere çekilmenin vakti gelmiştir ve geçmektedir” diyen Dr. Özgeç, “İkinci kez kapanma noktasına gelmişken bir kez daha canınız yanmadan sevdiklerinizi koruyun” uyarısında bulundu.