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‘Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’ ziyaretçilerini ağırlıyor

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‘Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’ ziyaretçilerini ağırlıyor
‘Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’ ziyaretçilerini ağırlıyor

Güzelyurt ilçesine bağlı Akçay köyünde ‘Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’ oluşturuldu.

Akçay Muhtarlığı ile Dr. Küçük Vakfı işbirliğiyle, işadamları ve köylülerin desteğiyle oluşturulan eğitim evinin girişinde Dr. Fazıl Küçük’ün büstü bulunuyor.

İçerisinde Dr. Küçük’ün hayatını anlatan görsellerin yer aldığı eğitim evi ve kütüphande, Dr. Küçük’ün  kitapları da okuyuculara sunuluyor.

Dileyen herkesin ücretsiz olarak kullanabileceği eğitim evi ve kütüphane haftanın 6 günü açık bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak BRT’ye bilgi veren Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, yıllardır köyün merkezinde atıl durumda bulunan bir binaya hayat verdiklerini anlattı.

Dereliköylü, burada Dr. Küçük’ün hayatını ve verdiği mücadeleyi anlatan15 dakikalık videonun  sürekli olarak görülebileceğini ifade ederek, çocukların ve gençlerin Dr. Küçük’ü tanıması adına burayı ziyaret etmesinin önemine değindi.

Tüm köylerde bu tür yerlerin olması gereğine vurgu yapan Dereliköylü, eğitim evi ve kütüphanenin sürekli açık olduğunu, herkesin buradan ücretsiz olarak faydalanabileceğini söyledi.

Dereliköylü,  derneklerin de burayı toplantı ve çalışmaları için kullanabileceklerine vurgu yaparak, bölgeyi ziyaret eden herkesi köylerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

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