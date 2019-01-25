Dr. Fazıl Küçük Vakfı “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması düzenleniyor

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 113. yıldönümü sebebi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile İlköğretim Dairesinin işbirliği içerisinde 2. Geleneksel “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması düzenleniyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, KKTC devlet ve özel okullarında öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma için ödül kazanan çocukları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok değerli hediyeler bekliyor.

5 kişilik jürinin ödül alanları belirlediği yarışmada Birincilik, İkincilik, Üçüncülük, Mansiyon ve Dr. Küçük Vakfı Özel Ödülü verilecek.

Yarışmaya katılmak için şartname ve başvuru formu Dr. Fazıl Küçük Müzesi facebook sayfası ziyaret edilerek edinilebilir. Daha fazla bilgi için Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın 22 86 687 – 22 87 181 numaralı telefonları aranabilir.