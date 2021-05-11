  • BIST 1.445
  • Altın 489,209
  • Dolar 8,2968
  • Euro 10,0898
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, tartışmalardan üzüntü duyduğunu açıkladı

» »
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, yeni inşa edilmekte olan havalimanına “Fazıl Küçük”ün isminin verilmesi hususundaki çalışmaların kamuoyunun bilgisine getirilmesiyle, sosyal medyada başlayan tartışmaların Vakfı son derece üzdüğünü bildirdi.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, tartışmalardan üzüntü duyduğunu açıkladı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, yeni inşa edilmekte olan havalimanına “Fazıl Küçük”ün isminin verilmesi hususundaki çalışmaların kamuoyunun bilgisine getirilmesiyle, sosyal medyada başlayan tartışmaların Vakfı son derece üzdüğünü bildirdi.

Yeni uluslararası havalimanın “Dr. Fazıl Küçük Havalimanı” adının verilmesi talebinin kendileri tarafından yazılı olarak iletildiğini açıklayan Dr. Fazıl Küçük Vakfı, polemiği tasvip etmediğini vurguladı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, toplum lideri Küçük’ün yaktığı meşaleyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen ve bağımsız bir devlet statüsüne kavuşturulması için günümüzde de yine birlikte mücadeleye devam edildiğini kaydetti.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“1931 yılından 1974 yılına kadar bu topraklar üzerinde varlığımızı sürdürmeye devam edebilmemiz, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün etrafında ‘birlik ve beraberlik’ ilkesi ile birleşmemiz ve bir bütün olmamız, O’nun ve kahraman Mücahitlerimizle kahraman Mehmetçikler sayesinde mümkün olmuştur. 

Dr. Fazıl Küçük adının ilelebet yaşatılması ve O’nun Kıbrıs Türk Toplumu ile birlikte verdiği mücadelenin yeni nesillere ve dünya kamuoyuna anlatılabilmesi için KKTC’nin dünyaya açılan penceresi olacak olan yeni uluslararası havalimanın ‘Dr. Fazıl Küçük Havalimanı’ adını taşıması talebimiz vakfımızca yazılı olarak iletilmiş, yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda önerimiz değerlendirilmiştir. 

Talebimizi saygı ile karşılayan Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, konunun hassasiyeti dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla istişarede bulunmuştur. Konunun Bakanlar Kurulu tarafından görüşülerek en kısa zamanda bir karar haline dönüştürülmesi en büyük dileğimizdir. Bu çerçevede talebimize karşı olumlu görüş belirten Sn. Erdoğan, Sn. Tatar ve Sn. Çavuşoğlu’na minnettarız.

Aziz şehitlerimiz üzerinden yapılmaya çalışılan polemik vakfımız tarafından kesinlikle tasvip edilmemektedir. 

Vakfımız, Kıbrıs Türk toplumunun varoluşunda canıyla mücadele eden ve rütbeleri ne olursa olsun varlığını ortaya koyan Şehit Pilot Binbaşı Ercan ile Kıbrıs’ta, Güney Doğu Anadolu’da, Kore’de ve daha birçok ülkede şehit düşen askerlerimizi minnetle anarak kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılmazköy'de çıkan arazi yangınında elektrik trafosu yandı11 Mayıs 2021 Salı 19:04
  • Tatar'ın İsrail'i kınayan açıklaması tepki topladı: ''biraz daha ciddiyet''11 Mayıs 2021 Salı 18:24
  • Ersan Saner, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı11 Mayıs 2021 Salı 18:17
  • Eğitimde Bir Dönem Daha Kaybedilmemeli11 Mayıs 2021 Salı 18:13
  • Hasipoğlu'ndan Erhürman'a:Rum tarafının haklarımızı reddeden uzlaşmazlığına katkı sağlamaktan vazgeçmelidir11 Mayıs 2021 Salı 18:08
  • Sağlık Bakanı Ünal Üstel Hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti11 Mayıs 2021 Salı 18:07
  • Cumhurbaşkanı Tatar ve Eşi himayelerinde iftar yemeği verildi11 Mayıs 2021 Salı 18:06
  • Tabipler Birliği Öğretmen Sendikalarıyla görüştü, çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi11 Mayıs 2021 Salı 17:59
  • Büyükyılmaz'dan EL_SEN'e çağrı:Halkı bayram üstü elektriksiz bırakma,grevi askıya al,17 Mayıs'ta görüşelim.11 Mayıs 2021 Salı 17:48
  • YDP Başkan Yardımcısı, karantinada kalmamak için sahte evrak düzenledi11 Mayıs 2021 Salı 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti