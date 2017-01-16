Dr. Fazıl Küçük'e ağır vefasızlık...

Küçük adına yapılacak olan müzenin mimari projesi 108 aydır tek bir imzayı bekliyor...

Detay Kıbrıs

Aramızdan ayrılış günü olan 15 Ocak'ta bir çok kurum, kuruluş, vatandaş ve hükumet yetkilileri tarafınca anılan Kıbrıs Türk toplumunun özgürlük lideri Fazıl Küçük, sadece ölüm ve doğum günlerinde hatırlanmaya devam ediyor.

Bundan tam 108 ay önce Küçük adına açılacak olan müze için bir yarışma gerçekleştirilmiş ve birinci gelen mimari projenin 2 ay içerisinde sözleşmesinin imzalanıp inşaaya başlatılacağı haberi verilmişti.

Aradan geçen 108 ay sonunda, halen bir imza atılmadı.

Sözleşmesi imzalanmayan mimari proje, saklandığı rafta kaderine terk edilmiş şekilde beklemeye devam ediyor...