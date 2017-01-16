 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.713
  • Altın 145,494
  • Dolar 3,7531
  • Euro 3,9811
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKATürk kargo uçağı Kırgızistan’da düştü!

Dr. Fazıl Küçük'e ağır vefasızlık...

» »
Dr. Fazıl Küçük'e ağır vefasızlık...
Küçük adına yapılacak olan müzenin mimari projesi 108 aydır tek bir imzayı bekliyor...

Detay Kıbrıs

Aramızdan ayrılış günü olan 15 Ocak'ta bir çok kurum, kuruluş, vatandaş ve hükumet yetkilileri tarafınca anılan Kıbrıs Türk toplumunun özgürlük lideri Fazıl Küçük, sadece ölüm ve doğum günlerinde hatırlanmaya devam ediyor.

Bundan tam 108 ay önce Küçük adına açılacak olan müze için bir yarışma gerçekleştirilmiş ve birinci gelen mimari projenin 2 ay içerisinde sözleşmesinin imzalanıp inşaaya başlatılacağı haberi verilmişti.

Aradan geçen 108 ay sonunda, halen bir imza atılmadı.

Sözleşmesi imzalanmayan mimari proje, saklandığı rafta kaderine terk edilmiş şekilde beklemeye devam ediyor...

d1-002.jpgd2-003.jpg 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Devletin tüm hizmetlerine zam geldi!15 Ocak 2017 Pazar 13:04
  • Toplamda 44 gram kenevir bulundu15 Ocak 2017 Pazar 12:58
  • Narkotik köpek, 6 gram kenevir buldu15 Ocak 2017 Pazar 12:55
  • Girne-Güzelyurt yolunda kaza: Biri ağır, iki yaralı15 Ocak 2017 Pazar 12:50
  • Meclis'in yarınki menüsünde: Haberleşme Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı15 Ocak 2017 Pazar 11:37
  • Tokat Heyeti Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti15 Ocak 2017 Pazar 11:35
  • “Değerli lider Dr. Fazıl Küçük halkımızın kalbinde sonsuza dek yaşayacak”15 Ocak 2017 Pazar 11:28
  • Muhaceret Affı için son tarih verildi15 Ocak 2017 Pazar 11:22
  • KKTC'de yine FETÖ operasyonu: 9 Albay tutuklandı15 Ocak 2017 Pazar 11:16
  • Atun: “Afrika’yla ticareti destekliyoruz”14 Ocak 2017 Cumartesi 15:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti