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Dr. Küçük törenlerle anılacak

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Dr. Fazıl Küçük 36. ölüm yıldönümü nedeniyle bugün törenlerle anılacak
Dr. Küçük törenlerle anılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Dr. Fazıl Küçük Anıt’ında yer alacak ilk tören saat 10.20’de başlayacak…

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek…

Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yapacak…

İkinci tören ise saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak…

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük konuşma yapacak. Tören, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Korosu ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerinin sunacağı oratoryoyla sona erecek…

Tüm resmi kurum ve kuruluşlarda saat 10.28’den gece yarısı 24.00’e kadar bayraklar yarıya indirilecek

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