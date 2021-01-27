Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Okan Dağlı "Çoğunluk aşılanmadan rahat olmayacağız. Bu konuda aşı programı ve hedefi yok." dedi.

Dağlı açıklamasında "Bastıran, kuyruğu ve kargaşayı göze alanlarla makanını kullananlar aşılanıyor. Ayrıca ırkçılığı yanında bencilliği de tavan yapmış mv’inin olduğu 1 yerde. Bunu paylaşmaktan çekinmeyecek kadar da hadsiz!" dedi.