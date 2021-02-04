Dr. Özcan Hüdaverdi:Maske, mesafe, hijyen dedik, uyardık, yazdık ve haykırdık!

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şöyle:

"Maske, mesafe,hijyen...

Pandeminin başladığı günden itibaren tüm sağlıkçılar ve dünya sağlık örgütünün uyarıları doğrultusunda; Maske, mesafe, hijyen dedik, uyardık, yazdık ve haykırdık! İllaki alınan kararlar doğrultusunda mı kurallara uymamız gerekir Virüs çok bulaşıcı! Üç kurala uyun dedik! Şu an için en güvenli koruyucu kalkanımız maskemizi doğru ve uygun maske takıp sosyal mesafemizi korumaktır ta ki toplum aşılanıp antikor gelişene kadar!

Aşılanıp antikor gelişene kadar ki sürede, maske , sosyal mesafe ve hijyen yüzde yüz korur! Tüm sağlık çalışanları, polis ve tüm emektarcılarımız toplumun sağlığı için mücadele ediyor. Hepimizin çocuğu, yaşlısı, eşi, babası, annesi var. Sizler sıcacık evinizde otururken pandemiyi kontrol altına almak için görevli sağlıkçılarımız ve polis memurlarımız var!

Şu an önemli olan sizin bireysel ve çekirdek ailenize alacağınız tedbirler sayesinde bu virüsü kontrol altına alabiliriz! Son sözüm; pandemi ile mücadele eden koca yürekli kanatsız meleklere Allah sağlık güç kuvvet versin"