  • BIST 1.535
  • Altın 409,613
  • Dolar 7,1228
  • Euro 8,5282
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAArtış devam ediyor! 80 Vaka ile yeni rekor!

Dr. Özcan Hüdaverdi:Maske, mesafe, hijyen dedik, uyardık, yazdık ve haykırdık!

» »
Dr. Özcan Hüdaverdi:Maske, mesafe, hijyen dedik, uyardık, yazdık ve haykırdık!
Dr. Özcan Hüdaverdi:Maske, mesafe, hijyen dedik, uyardık, yazdık ve haykırdık!

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şöyle:

"Maske, mesafe,hijyen...

Pandeminin başladığı günden itibaren tüm sağlıkçılar ve dünya sağlık örgütünün uyarıları doğrultusunda; Maske, mesafe, hijyen dedik, uyardık, yazdık ve haykırdık! İllaki alınan kararlar doğrultusunda mı kurallara uymamız gerekir Virüs çok bulaşıcı! Üç kurala uyun dedik! Şu an için en güvenli koruyucu kalkanımız maskemizi doğru ve uygun maske takıp sosyal mesafemizi korumaktır ta ki toplum aşılanıp antikor gelişene kadar!

Aşılanıp antikor gelişene kadar ki sürede, maske , sosyal mesafe ve hijyen yüzde yüz korur! Tüm sağlık çalışanları, polis ve tüm emektarcılarımız toplumun sağlığı için mücadele ediyor. Hepimizin çocuğu, yaşlısı, eşi, babası, annesi var. Sizler sıcacık evinizde otururken pandemiyi kontrol altına almak için görevli sağlıkçılarımız ve polis memurlarımız var!

Şu an önemli olan sizin bireysel ve çekirdek ailenize alacağınız tedbirler sayesinde bu virüsü kontrol altına alabiliriz! Son sözüm; pandemi ile mücadele eden koca yürekli kanatsız meleklere Allah sağlık güç kuvvet versin"

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketler Birliği’nden Hükümete:Çalışma saatlerimizi kısaltın04 Şubat 2021 Perşembe 19:18
  • Eczanelerin çalışma saatleri değişti…Nerede,ne zaman açık?04 Şubat 2021 Perşembe 19:16
  • Cumhurbaşkanlığı: "Ersin Tatar, Raab’a 5+BM toplantısında masaya koyacağı vizyonu anlattı"04 Şubat 2021 Perşembe 19:15
  • Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılacağını açıkladı!04 Şubat 2021 Perşembe 19:14
  • YÖDAK çalışmalarına devam ediyor04 Şubat 2021 Perşembe 19:13
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Dışişleri Bakanı’yla görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu04 Şubat 2021 Perşembe 19:06
  • Eczanelerin Çalışma Saatleri Değişti04 Şubat 2021 Perşembe 18:41
  • Gürcafer:“Mesele para değil, doğru aşıya ulaşmak”04 Şubat 2021 Perşembe 18:35
  • KKTC'de Camilerden "Sokağa Çıkmayın" anonsu yapıldı04 Şubat 2021 Perşembe 18:31
  • Fuar Alanındaki Kuyruktan Pozitif Vaka Çıktı!04 Şubat 2021 Perşembe 18:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti