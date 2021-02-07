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Dr.Özcan Hüdaverdi:Pazar günkü kapanma en azından 7 gün boyunca devam etse!

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Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, sosyal medya hesabından paylaştı:“Virüs, bugünkü gibi gerçek anlamda kapanma ile kontrol altına alınabilir”
Dr.Özcan Hüdaverdi:Pazar günkü kapanma en azından 7 gün boyunca devam etse!

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, sosyal medya hesabından paylaştı:

Covid -19 mücadelesi için sadece pazar günü alınan gerçek anlamda tam kapanma keşke en azından 7 gün boyunca devam etse!

Virüsün kontrolü , bugünkü gibi gerçek anlamda kapanma ile kontrol altına alınabileceği görüşündeyim.

Sadece pazar günü için alınan tam kapanmada, Sağlığımız için dışarda kuş uçurtmayan Polis teşkilatımıza teşekkürler

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