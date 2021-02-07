Dr.Özcan Hüdaverdi:Pazar günkü kapanma en azından 7 gün boyunca devam etse!

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, sosyal medya hesabından paylaştı:
Covid -19 mücadelesi için sadece pazar günü alınan gerçek anlamda tam kapanma keşke en azından 7 gün boyunca devam etse!
Virüsün kontrolü , bugünkü gibi gerçek anlamda kapanma ile kontrol altına alınabileceği görüşündeyim.
Sadece pazar günü için alınan tam kapanmada, Sağlığımız için dışarda kuş uçurtmayan Polis teşkilatımıza teşekkürler
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