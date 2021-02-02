Dr Pilli: Akşamdan sabah vaka sayısı 39'a ulaştı!

KKTC'de covid-19 ile mücadele sürüyor.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, akşamdan sabaha 39 yeni vaka daha tespit edildiğini açıkladı.
4 HASTA ENTÜBE
Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı bir programda 4 hasta entübe olduğunu söyledi.
Pandemi Merkezi’nde 113 vakanın tedavi gördüğünü aktaran Pilli, yoğun bakımdaki hastaların hakkında bilgi verdi.
Yoğun bakımdaki şuanda 14 kişiden 10 tanesinin, yüksek basınçlı oksijen ihtiyacı olduğunu kaydeden Pilli, 4 hastanın entübe olduğunu açıkladı.
Pilli, eskiye nazaran yoğun bakımdaki hastaların durumunun iyi olduğunu ekledi.
KAPANMA SÜRESİ UZAYACAK
Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı bir programda ülke genelinde devam eden kapanma kararının uzayacağını açıkladı.
Vakalardaki artış nedeniyle kapanma kararının devam edeceğinin altını çizen Pilli, "Bu vakalarla yarın açılamayız" dedi.
Sağlıkla ekonominin birlikte götürülmesi gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önce geldiğini kaydeden Pilli, "Para kazanılır. Ancak sağlığı kaybettikten sonra paran olsa ne olacak" dedi.
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