Dr. Salih Ramadan Tanul anıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), geçen hafta 91 yaşında vefat eden Kuzey Kıbrıs’ın ilk nöropsikiyatrı Dr. Salih Ramadan için anma töreni düzenledi.

Birlik binasında yer alan törene, meslektaşları, sevenleri ve ailesi katıldı.

GÜRKUT

KTTB’den verilen bilgiye göre, törende konuşma yapan KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıslı Türklerin acılardan, yokluklardan ve mücadele dolu günlerden geçerek bu günlere geldiğini ifade etti. Gürkut, Kıbrıslı Türk hekimlerin ülkede hastaneciliği ve tıp alanındaki hizmetleri yerine getirmenin yanı sıra gerektiğinde toplum lideri, gerektiğinde Mücahit komutanlığı da yaptığına işaret etti.

Gürkut, Dr. Salih Ramadan’ın özverili kişiliğinin, çalışkanlığının ve azminin genç kuşaklara örnek olması gerektiğini belirtti

TAŞYÜREK

Törende söz alan Dr. İnci Taşyürek de, Dr. Salih Ramadan ile çalıştığı sürede onu hiç kızgın ve öfkeli görmediğini, Dr. Ramadan’ın güler yüzlü, hastalarını ve işini çok seven bir hekim olduğunu anlattı.

TANUL

Dr. Salih Ramadan’ın oğlu Dr. Saffet Tanul ise yaptığı konuşmada, Dr. Salih Ramadan’ın mütevazı, parada pulda gözü olmayan, çalışkan bir kişi olduğunu belirtti ve anılarını paylaştı.

DR. SALİH RAMADAN TANUL KİMDİR?

Merhum Dr. Salih Ramadan Tanul, 1927’de Baf’ta dünyaya geldi. Lefkoşa Kıbrıs Türk İslam Lisesi, ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde çalıştıktan sonra 1956’da adaya dönüş yaparak Lefkoşa Genel Hastanesi’nde göreve başladı. Ardından 1957’de Lefkoşa Genel Hastanesi Psikiyatri Bölümü’ne atanan ilk Kıbrıslı Türk doktor oldu.

1962-63 yıllarında Londra’da psikiyatri klinik asistanı olarak çalıştı. Ağustos 1963’de Kıbrıs Psikiyatri Kliniği’ne döndü. 63 olaylarının başlamasıyla Türk hastalar Türk bölgesine taşındı. 1965’e kadar Baf’ta doktorluk yapmaya devam etti.

1967’de Londra’ya giderek nöroloji eğitimi almaya başladı. 1979 yılında ABD’de, 1985 yılında ise İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi’nde nöroloji ana bilim dalında eğitim aldı.

EEG ve EMG’yi Kıbrıs’a ilk defa getirip, uygulayan doktordur.

1987 yılında emekli olup, 2002 yılına kadar gönüllü olarak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde hizmet vermeye devam eden Dr. Salih Ramadan Tanul, çok iyi derecede İngilizce ve Rumca bilmekteydi. Tanul, evli ve iki çocuk babasıydı.