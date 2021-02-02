Dr. Sibel Siber: Bizde Çok hızlı yayılan mutant virüs var mı?

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Dr.Sibel Siber bir açıklama yaparak mutasyonlu virüsle ve artan vaka sayılarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Dr.Siber'in açıklaması şu şekilde:

1 yıldır mücadele ettiğimiz Pandemi, variant ( mutant) virüs ile yeni bir boyut kazandı. Çok hızlı bulaştığı ve buna bağlı olarak hızlı yayıldığı tespit edilen mutant virüs yeni bir tehdit oluşturuyor . Vakalar hızla yayılıyor. 3. bir aşılamanın gerekebileceğini söylüyor uzmanlar. Tüm ülkeler mutant virüsü tespit etmek ve hızlı önlem almak için alarma geçti. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın PCR testi yapılan hastanelere mutant virüs tespiti için kit gönderdiği bilgisi var. PCR pozitif çıkan vakalarda, ikinci bir testle mutant virüs olup olmadığına bakılacak. Şimdi soru şu: Bizde mutant virüs var mı? Henüz resmi bir açıklama yok. Son günlerde vakaların hızlı artışı mutant virüse mi bağlı? Resmi açıklamayı sabırla bekliyoruz. Çok hızlı yayılan mutant virüse karşı ( tespit edilirse) nasıl bir önlem, çalışma planı öngörülüyor? Mutant virüsü tespit ettiği ifade edilen kit talebimiz oldu mu? Bildiğimiz, günde 3000 veya daha az test sayısıyla mücadelenin çok zor olacağı...