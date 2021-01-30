Dr. Varış: Aşı merkezlerinde yığılmalar önlenmeli

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Ahmet Varış, epidemiyolojik verilere göre kapanma sürelerinin belirlenmesi gerektiğini, 5-6 günlük kapanmayla sonuç alınamayacağını belirterek, bilim otoritelerinin, kapanmanın sonuçlarının 14 günden sonra alınacağını açıkladığını anımsattı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Ahmet Varış, epidemiyolojik verilere göre kapanma sürelerinin belirlenmesi gerektiğini, 5-6 günlük kapanmayla sonuç alınamayacağını belirterek, bilim otoritelerinin, kapanmanın sonuçlarının 14 günden sonra alınacağını açıkladığını anımsattı.

Aşılama konusunda organizasyonlarda yaşanan sorunlarının son bulunması, risk grubundaki çalışanların ve kişilerin aşılanmasına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden Ahmet Varış, aşı merkezlerinde yığılmaların önlenmesi için devletin denetimi altında tüm özel hastanelerde de aşılama yapılabileceğini vurguladı.

Ahmet Varış, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Verilere göre en az 14 gün kapanma olmalı”

Bilim otoritelerinin kapanmanın sonuçlarının 14 günden sonra alınacağını açıkladığını anlatan Varış, kısa süreli açılıp kapanmanın işe yaramadığını dile getirdi. Varış, kapandıktan sonra ileriye dönük çalışmaların sürerek açılmanın planlanması gerektiğine dikkat çekerek, “Epidemiyolojik verilere göre kapanma süreleri belirlenmeli. 5-6 günlük kapanmayla sonuç alınabileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Özel hastanelerde de aşı yapılabilmeli”

Aşılama konusunda organizasyonlarda sorunlar yaşandığını anlatan Varış, “Risk grubundaki çalışanların ve kişilerin aşılanmasına ağırlık verilmelidir. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Türkiye ve AB’den aşı gelmesi ve aşılanması konusunda büyük çaba harcıyor. Görülen eksiklileri bildiriyoruz” dedi. Varış, aşı merkezlerinde yığılmaların önlenmesi için devletin denetimi altında özel hastanelerde de aşılama yapılabilir” diye konuştu.

“Siyasiler de kurallara uymalı”

Siyasilerin kurallar konusunda topluma uyarıda bulunduğu ancak kendilerinin uymadığıyla ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Varış, “Toplumsal seferberlikte herkesin elini taşın altına koyması ve tedbirleri alarak kurallara uyması gerekir. Sağlık çalışanları en ön cephede savaşır ve aldıkları tüm tedbirlere rağmen hastalığa yakalanma riski yüksektir ancak topluma örnek olması gereken siyasiler kurallara uymadan hareket ediyor” dedi.

“Girne’de sadece acil durumlarda işlem yapılmalı”

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde 2’si doktor 7 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulduğunu ifade eden Varış, “Hastanede çalışanların ve hastaların hastalığa yakalanmaması için teması kesmek lazım, bu nedenle acil durumlar dışında işlem yapılmayabilir, gerekli önlemler alınabilir” diye konuştu.

“Çadırda bile hasta bakılır”

Pandemi hastanesiyle ilgili meslek örgütleri ve sağlık bakanlığıyla görüştüklerini belirten Varış, “Mimari ve elektrik projesiyle ilgili çalışmaların yapılmasını istedik. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasını talep ettik. Pandemi hastanesi son derece önemlidir. Olağanüstü bir dönemdeyiz, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması durumunda çadırda bile hasta bakılır” ifadelerini kullandı.

“Üst komite karar alırken dikkatli olmalı”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin epidemiyolojik veriler ışığında ilgili paydaşlarla görüştükten sonra kararların uygulanabilirliğini göz önünde bulundurarak karar alması gerektiğini anlatan Varış, “Üst komite artık yürütmenin parçasıdır. İlgili kişilerle görüşüp veriler ortaya konduktan sonra karar alınmalı” dedi.

“Kurallara uyulmalı denetimler artmalı”

Devlet yetkilileri kendi aldıkları kararların uygulanıp uygulanmadığını denetlemesi gerektiğine de değinen Varış, “Herkes önce kendini, ardından çevresini korusun ve önlemlere uyulsun. Devlet denetimlerini sıklaştırmalı ve cezaları da uygulamalı. Bu mücadeleyi toplum ve devletin çalışmasıyla üstesinden gelebiliriz” diye konuştu.