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DSÖ uyardı: Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakaları yayıldı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakalarının yayıldığı uyarısında bulundu.
DSÖ uyardı: Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakaları yayıldı

DSÖ’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yemen’de kızamık ve çocuk felci vakaları yayıldı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kızamığa yakalanan çocukların yüzde 80’inden fazlasının aşısız olduğu belirtilerek, Yemen’de aşının zaruri bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Yemen hükümeti, bir süre önce BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle 12 ilde çocuk felci aşı kampanyası başlatmıştı.

İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde 2021’den bu yana 227 çocuk felci vakasının görülmesinin ardından hükümet, harekete geçmişti.

Ülkede çocuk felci vakaları, daha çok Sana, Zemar, Hudeyde, Sada, İbb, Hacce, El-Beyda ve Amran’da yoğunluk gösteriyor.

Yemen Sağlık Bakanlığı, Mart 2020’de yaptığı açıklamada, ülkede çocuk felci vakalarının 2005’te bittiğini ancak Husilerin sağlık ekiplerinin bölgelere ulaşmasını engellemesi sebebiyle Hacce ve Sada kentlerinde hastalığın arttığını duyurmuştu.

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