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DSÖ'den açıklama geldi! "Yeni mutasyonu anlamak..."

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Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeir, araştırmacıların yeni Covid-19 B.1.1.529 isimli varyantın etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini söyledi.
DSÖ'den açıklama geldi! "Yeni mutasyonu anlamak..."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeir, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında araştırmacıların B.1.1.529 isimli yeni Covid-19 mutasyonunun etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini söyledi.

Lindmeir, "Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek" ifadelerini kullandı. Lindmer, DSÖ’nün yeni mutasyonunu değerlendirmek için bu öğlen bir toplantı düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

 

CNN.

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