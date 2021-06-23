DSÖ'den Koronavirüs Uyarısı: EURO 2020'ye Ev Sahipliği Yapan Ülkelerde Kısıtlamaların Esnetilmesi Endişe Verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2020'ye ev sahipliği yapan ülkelerde Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin endişe verici olduğunu açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Robb Butler, Avrupa Şampiyonası'yla ilgili olarak "DSÖ, ev sahipliği yapan bazı ülkelerde kısıtlamaların esnetilmesini endişe verici buluyor" dedi.

Butler, "Bazı stadyumlar kabul edilen izleyici sayısını artırmaya başladı" dedi ve bazı şehirlerde şimdiden vakaların arttığını vurguladı. Butler, şöyle devam etti: "Geçmiş tecrübelerden ders alarak artan vaka sinyallerine karşı hızla hareket etmeliyiz"

Britanya, şampiyonanın yarı final ve finalinin gerçekleşeceği Londra'daki Wembley Stadyumu'nda 40 bin olan seyirci kararını 60 bine çıkarma kararı almıştı.

Danimarka'da Kopenhag'da yapılan maçlarla bağlantılı 29 vaka tespit edilmişti.