Dün Gece Yılmazköy Yakınlarında Gerçekleşen Trafik Kazası’nda Ölü Sayısı 3’e Yükseldi

Elliot Simbarashe Kanofema (E-22, Zimbawe, Öğrenci) ile Dean Marufa (E-23) kaza yerinde ölürken; kazada yaralanan Electıous Vhere (K-22) ise, götürüldüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Yılmazköy yakınlarında saat 20.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Elliot Simbarashe Kanofema (E-22, Zimbawe, Öğrenci) yönetimindeki ZLZ 634 plakalı araç, Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada viraja geldiği an direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Kazanın meydana gelişinden takriben 10 dakika sonra, aynı istikamette giden, Abdullah Sadık (E-67), yönetimindeki LA 951 plakalı araç, önceden bariyerlere çarpan ZLZ 634 plakalı araca arkadan çarptı.

İlk tespitlere göre, aşırı süratle bariyerlere çarpan ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot Kanafema ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean Marufa (E-23), araçtan savurularak olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ZLZ 634 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Electıous Vhere (K-22) ve Tınashe Bvepfe (E-25) ile 10 dakika sonra kaza yapan araca çarpan arabanın sürücüsü, hafif yaralanan Abdullah Sadık Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralananlar yoğun bakım servisinde, hafif yaralanan ise acil serviste tedaviye alındı. Ancak, yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Electıous Vhere (K-22) kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Tınashe Bvepfe (E-25) yoğun bakımda müşahede altında, hafif yaralanan Abdullah Sadık ise acil serviste müşahede altında tutuluyor.