Dünyadaki ilk futbol müzesinde Türk futbolu da tanıtılacak

Her geçen gün daha da endüstrileşen futbol sektörünün yeni bir açılımı olarak Madrid'de hayata geçirilen "Legends" adlı futbol müzesi, gelecek yıl mart ayında düzenlenmesi planlanan "Türk Futbol Haftası" etkinliğine hazırlanıyor.

Legends'ın Başkanı ve Arjantinli iş insanı Marcelo Ordas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yürütülen görüşmeler sonrasında, "UEFA ve FIFA'nın bir evi olan Legends'ta Türk futbolunu konuk edeceklerini" söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türk Futbolu Haftası etkinliği 15 gün sürecek

Türkiye'ye birkaç kez gittiğini ve Türk halkının futbola olan bağından çok etkilendiğini aktaran Ordas, "Türkiye'de futbolun nasıl yaşandığını, Türk halkının futbolun zevkini nasıl çıkardığını gördüm. Türkiye'de dünyada çok az ülkede olan bir futbol tutkusu, sevgisi ve eğlencesi var. Türklerin bu futbol tutkusunu tüm dünyaya göstermek çok güzel olacak" dedi.

Legends'ta ilk konuk ülkenin Brezilya olacağını onun ardından Türkiye'nin geleceğini aktaran Ordas, 15 gün sürecek "Türk Futbol Haftası" etkinliğinde sadece İspanyollara değil müzeyi ziyaret eden tüm futbolseverlere, futbolun Türkiye gibi olağanüstü güzel bir ülkede nasıl yaşandığını göstermek istediklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Burası futbol dünyasının Prado'su ya da Louvre'u"

Futbol sektörüne yön veren Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Güney Amerika Futbol Federasyonu (Conmebol) ile İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (CIO) ile işbirliğinde çalışan Legends'ın dünyada bir ilk olduğunu aktaran Ordas, futbol müzesi için "futbol dünyasının Prado'su ya da Louvre'u" benzetmesini yaptı.

Futbol müzesinde, büyük çoğunluğu forma olan 600'den fazla obje sergilenirken tanışmış çok sayıda futbolcunun Dünya Kupaları ile Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonların final maçlarında giydiği orijinal formalar bulunuyor.

Efsane isimlerin formalarının yanında ay yıldızlı forma da müzede sergileniyor

Giuseppe Meazza'nın 1934'te, Johan Cruyff'un ve Franz Beckenbauer'in 1974'te, Bobby Charlton'un 1966'da, Paolo Rossi'nin 1982'de, Ronaldo'nun 2002'de, Lionel Messi'nin 2022'de Dünya Kupaları'nda giydikleri formaların sergilendiği müzede, 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan A Milli Futbol Takımı'nda yer alan Alpay Özalan'ın "5" numaralı forması ile 2000'de UEFA Kupası'nı kaldıran Galatasaray Futbol Takımı forması da yer alıyor.

Futbolseverlerin her birinin ülkelerine göre önceliklerinin farklı olduğunu söyleyen Ordas, "Bence bunların hepsi futbolun mücevherleri. Benim için en değerli olanı, Diego Maradona'nın 1986 Meksika Dünya Kupası finalinde Almanya'ya karşı oynanan maçta giydiği formadır. Bu formayı daha sonra Alman Lothar Matthaus'a verdi ve biz de ondan alarak buraya getirdik" dedi.

Sergilenen formaların maddi değerinin çok daha ötesinde manevi değeri olduğunu vurgulayan Arjantinli iş insanı, "Son olarak geçen yıl bir açık artırma evinde, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı giydiği forma için 10 milyon avrodan fazla bir değer biçildi. Maradona o maçta attığı gol için 'Tanrı'nın eli' ifadesini kullanmıştı. Buna göre düşünürsek bu müzedekiler paha biçilmez. Bu formaların herkes için ayrı bir duygusal ve tarihi değeri var" değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Futbol dünyasının başkenti Madrid

Futbol müzesi için Madrid'in seçilme nedeni, "Madrid günümüzde büyük olasılıkla futbol dünyasının başkenti" ifadesiyle anlatan Ordas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada futbol dünyasının en çok kupa kazanan kulübü Real Madrid var. Onun en ezeli rakibi ve uluslararası müsabakalarda sürekli yer alan Atletico Madrid var. Ayrıca La Liga gibi dünyanın en iyi liglerinden biri var. Dünyanın en çok izlenen spor müsabakası olan El Clasico'nun bir ayağı da burada."

Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda yaklaşık 10 milyon avroya inşa edilen 7 katlı bir binada yer alan Legends'ın içinde müze dışında, futbolla bağlantılı sinema, oyun merkezi, hediyelik eşya reyonu ve restoran da bulunurken, açılışından bu yana geçen iki ayda 45 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Müzenin tam olarak faaliyete geçip, gerekli tanıtımların yapılması halinde yılda 500 bin kadar ziyaretçi ağırlayacağını dile getiren Ordas, buranın futbolseverler için "geçmiş, günümüz ve geleceği barındıran bir düşler evi" olduğunu ifade etti.