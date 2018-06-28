Dünyanın en büyük 10 doğalgaz sahası Akdeniz'de bulundu

Mısır açıklarında çalışmalar yürüten enerji şirketleri tarafından dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından birinin keşfedildiği ve Mısır hükümetinin söz konusu keşfi duyurmaya hazırlandığı bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İtalyan Eni şirketinin işletmeciliğini yürüttüğü Mısır'ın Akdeniz açıklarındaki Noor sahasında, yaklaşık 2 trilyon 550 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirildi.

Bugüne kadar Akdeniz'de keşfedilen tüm doğalgaz sahalarının toplamından daha fazla rezerve sahip olduğu hesaplanan Noor sahasındaki rezervin, resmi olarak açıklanmasının ardından dünyanın en büyük 10 doğalgaz sahası listesine girmesi bekleniyor.

Noor sahası, Eni şirketinin 2015'te 850 milyar metreküp ile Akdeniz'deki en büyük doğalgaz keşfini yaptığı Zohr sahası ile aynı blokta bulunuyor. Shorouk adı verilen blokun işletmeciliğini İtalyan Eni şirketi yapıyor.

Ülke içinde doğalgaz talebi de yüksek olan Mısır'ın yeni keşiflerle hem iç talebi karşılaması hem de yakın dönemde yeniden doğalgaz ihracatçısı durumuna gelmesi bekleniyor.

Söz konusu ihracatı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak yapması beklenen Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat ve İdku şehirlerinde Shell'e ait sıvılaştırma tesisleri bulunuyor.

İsrailli şirketler de ellerindeki gazı bu tesisler üzerinden ihraç etmeyi planlıyor.