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"Dünyanın en güçlü kadınları" listesinde bir Kıbrıslı Türk!

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"Dünyanın en güçlü kadınları" listesinde bir Kıbrıslı Türk!
Sibel Siber dünyanın en güçlü ilk 250 kadın lideri içerisinde yer aldı.

Richtopia web portalı dünyadaki en güçlü ilk 250 kadın lideri belirledi. Richtopia aralarında Melinda Gates'ten Michelle Obama'ya 250 güçlü kadının yer aldığı listeyi dünyadaki en güçlü ve etkili kadınlar olarak tanımladı. Dünyanın en güçlü 250 kadın liderin arasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de yer aldı.

Sosyal Medya üzerinde yaratılan etki esas alınarak belirlenen listede ilk sırada bir süre önce ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokratların adayı olarak yarışan Hillary Clinton yer aldı.

Listede Türkiye'den Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yazar Elif Şafak da yer alıyor.

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