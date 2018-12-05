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Dursun Oğuz Tarım Bakanı Şahali’yi istifaya davet etti

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz, sütteki aflatoksin olayında doğruları söylemediği ve hayvancıları mağdur ettiği gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi istifaya davet etti.
Dursun Oğuz Tarım Bakanı Şahali’yi istifaya davet etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz, sütteki aflatoksin olayında doğruları söylemediği  ve hayvancıları mağdur ettiği gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı  Erkut Şahali’yi istifaya davet etti.

Yaptığı yazılı açıklamada, “Tarım Bakanı, Meclis ve sosyal medyada şov yapmak yerine üreticileri ve Toprak Ürünleri Kurumu ambarlarını ziyaret etsin, gerçekleri görsün” ifadelerini kullanan Oğuz, “Tarım Bakanı’nın kendi beceriksizliğini örterek sorumluluktan kaçarak suçu üreticinin üzerine attığını, kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını” savundu.

Dursun Oğuz, şunları kaydetti:

“Sayın Bakan’ın söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Bizim elde ettiğimiz bilgilere göre olaydan zarar gören üretici sayısı 8’in çok üzerindedir ve dökülen süt miktarı 50 tondan çok fazladır. Sayın Bakan Hayvancılar Birliği Başkanının kendisini yalanlayan açıklamalarına kulak vermelidir. Bakan’ın ‘TÜK ambarlarında yeteri kadar yemlik arpa vardır’ söyleminin doğru olmadığı, ambarlarda arpa bekleyen ve alamayan üreticilerin feryatları ile ortaya çıkmıştır. 

Şu bir gerçektir ki, yemlik arpa bulamayan üretici mecburiyetten mısıra yönelmiştir. Bu nedenle hem halk sağlığı bakımından hem de üreticinin ürettiği sütü dökmek zorunda kalması nedeniyle doğan zararın sorumluluğu üreticiyi çaresiz bırakan Sayın Şahali’dedir. 

Yıllarca her türlü zorluğa rağmen üretim yapan hayvancıları iş bilmez ve ‘menfaatlerinden dolayı mısır hammaddesi kullanan kişiler’ olarak suçlayan Sayın Bakan aslında kendilerinin üretimden anlamadığını, üreticiyi tanımadıklarını ortaya koymuştur.

Basına bire bir yansıyan açıklamalar Tarım Bakanı’nın kendi sorumluluğundan nasıl kaçtığını, nasıl kolayca başkalarını suçlayabildiğini, ‘konu Meclis’te ele almaya değmeyecek kadar basittir’ derken ne kadar yanıldığını ortaya koymaktadır. Dolayısı ile Sayın Bakan bir an önce istifa etmeli ve üreticilerimizden, hayvancılarımızdan özür dilemelidir.”

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