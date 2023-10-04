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Dursun Oğuz, yeni cezaevini ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yeni cezaevini ziyaret etti.
Dursun Oğuz, yeni cezaevini ziyaret etti

Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’dan bilgi alan Oğuz’a ziyaretinde İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Gültekin ile Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun eşlik etti.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından gardiyanlara yönelik düzenlenen ilk yardım kursuna katılanlara belgelerini de takdim eden Bakan Oğuz, kadın mahkumlarla öğle yemeği yedi, voleybol maçı yapan mahkumları izledi.

 

Basına açıklamalarda da bulunan Dursun Oğuz, yıllardır ülkenin gündeminde olan yeni cezaevinin Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan iş birliği protokolüyle hizmete girdiğini anımsattı.

 

Oğuz,  “Modern anlamda tamam ama yeni cezaevindeki hükümlü ve tutuklu sayısı kapasitesinin bir buçuk katı üzerinde. Bu hepimizi üzen bir durum…” dedi.

 

Ülkede suç çeşitliliğinin arttığına dikkat çeken Oğuz, polisin, hukuk sisteminin ve cezaevi çalışanlarının ağır bir yük altında olduğunu belirtti.

 

Ülkeye girişlerle ilgili daha sıkı kontrollere başlandığını söyleyen Dursun Oğuz, transit vize uygulamasının Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulandığını, önümüzdeki süreçte e-vizenin de uygulayacağını, İçişleri Bakanlığı’nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli  Eğitim Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Muhaceret Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışacağını kaydetti.

 

Düzensiz göçle ilgili bir birim oluşturduklarını, burasıyla ilgili alt yapı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Oğuz, “Hedefimiz en kısa sürede buranın faaliyete geçmesi…Muhaceretten kaynaklı sorunları asgariye indirmek istiyoruz. İç denetimle ilgili de zaten ilgili bakanlıklarla temas halindeyiz. Polisimiz asayişle ilgili denetimlerini artırdı. ” dedi.

İçişleri Bakanı Oğuz, cezaevindeki teknik konularla, alt yapı ve personelle ilgili taleplerin giderilmesi için hükümet olarak gereğini yapacaklarını da vurgulayarak, Başbakan Ünal Üstel’in bu konuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

 

Yeni cezaevinde bugün itibarıyla 75’i kadın, 38’i çocuk 745 hükümlü ve tutuklu var. Eski cezaevi binasında ise KKTC’de gayri yasal şekilde yaşadığı tespit edilen ve yargılama süreci devam eden 190 kişi tutuluyor.

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