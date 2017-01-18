Duty Free hani daha ucuzdu?

Market veya off licence yerine Duty Free’den alkollü içki satın alan zararlı çıkıyor! Duty Free’den alınan sigaranın tüketiciye olan kârı ise 1 TL’den az…

Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'ın haberine göre, market veya off licence yerine Duty Free’den alkollü içki satın alan zararlı çıkıyor, Duty Free’den alınan sigaradan ise kar; 1 TL’den az…

Son zamanlarda dövizin yükselmesiyle tavan yapan euro 4 TL’yi geçti. Hal böyle olunca euro üzerinden satış yapan havaalanlarındaki Duty Free fiyatları, iç piyasada satılan alkollü içki fiyatlarının bir hayli üzerine çıktı… Duty Free’deki sigara fiyatları ile iç piyasada satılan sigara fiyatları ise aşağı yukarı aynı…

Kıbrıs Postası, havaalanındaki Duty Free (vergisiz alışveriş) ile iç piyasa marketleri ve off licencelarda (içki satılan dükkan) satılan ve en çok tercih edilen sigara ve alkollü içki fiyatlarını araştırdı. Dövizin yükselmesi ve euronun 4 TL üzerine çıkması sonucunda, euro üzerinden satış yapan Duty Free fiyatlarının, iç piyasadaki fiyatlarla karşılaştırılınca çok daha fazla olduğu hesaplandı.

Yapılan araştırmada en çok tercih edilen alkollü içki markalarının fiyatları ve en çok tercih edilen sigara markalarının fiyatları araştırıldı. Bu çerçevede Jack Daniels, Efe Yaş Ürüm Rakı ve Red Label marka alkollü içkiler ve Silk Cut ve Davidof marka sigaraların, Duty Free’deki ve iç piyasadaki off licencelarda ve marketlerdeki fiyatları araştırılması sonucunda, Duty Free fiyatlarının iç piyasadaki fiyatlara göre,özellikle alkollü içki fiyatlarında, çoğu zaman daha fazla olduğu kanıtlandı.

JACK DANİELS 23 TL DAHA PAHALI…

Yapılan araştırmaya göre Jack Daniels marka viskinin 1 litresinin fiyatı iç piyasada 65 TL olarak satışa sunulurken, Duty Free’deki fiyatı ise 2’li pakette 1’er litre olarak 43.50 euro olarak satılıyor. Euronun bugün itibariyle 4.06 TL satış fiyatına göre hesaplandığı zaman 43.50 euro, 176.61 TL’ye tekabül ediyor. Birim fiyatını bulmak için 176.61’i 2’ye böldüğümüz zaman 88.30 TL’ye denk geliyor. Bu durumda Duty Free, Jack Daniels marka viskiyi, iç piyasadaki fiyatlardan 23.3 TL daha pahalı satıyor.

RED LABEL 9.21 TL DAHA PAHALI…

Johnnie Walker Red Label viskinin iç piyasadaki 1 litre fiyatı 39 TL olarak satılırken, Duty Free’deki 70 cl’lik 4’lü paket fiyatı ise 47.50 euro olarak satılıyor. Yine birim fiyatını hesaplayacak olursak 47.50 euro 192,85 TL’ye denk geliyor. 192,85 TL ise 4’e bölündüğü zaman birim fiyatı 48,21 TL’ye tekabül ediyor. Bu da demek oluyor ki Duty Free’de satılan 70 cl Red Label viski, iç piyasada 39 TL olarak satılan 1 litre Red Label’dan 30 cl daha az olmasına rağmen 9.21 TL daha pahalı…

RAKI İÇ PİYASADA, NEREDEYSE 2 KAT DAHA KARLI

İç piyasada70 cl Efe Yaş Ürüm Rakısı’nın fiyatı 29.90 TL olarak satılırken, Duty Free’de ise 1 litre Efe Yaş Ürüm Rakı fiyatı 13.50 euro yani 54.81 TL. Yani Duty Free’de 30 cl fazla olan rakının fiyatı,iç piyasadaki 70 cl’lik rakıdan 24.91 TL fiyat farkı ile neredeyse 70 cl rakının 2 katı fiyatı…

DUTY FREE’DE SİGARANIN KARI YOK DENECEK KADAR AZ…

Sigarada ise yıllardır Duty Free’den alınması daha karlı olur düşüncesi yıkıldı. Fiyatlara bakıldığı zaman Duty Free fiyatları ile iç piyasadaki satış fiyatları neredeyse aynı…

Duty Free’den alınan 1 karton sigarada 10 paket sigara olduğu bilinmesiyle birlikte Davidof marka sigaranın fiyatı Duty Free’de fiyatı 26.50 euro, bu da 107.59 TL’ye denk geliyor. Bu çerçevede değerlendirildiğinde iç piyasada 1 paketi 11.50 TL satılan Davidof marka sigara ile Duty Free’de birim fiyatı 10.75 TL’ye tekabül eden 1 paket sigara, sadece 0.75 TL daha ucuz…

Silk Cut marka sigara ise Duty Free’de karton olarak satış fiyatı 25.50 euro. Yine birim fiyatını hesaplayacak olursak 1 paket Silk Cut marka sigara Duty Free’de 10.353 TL olarak satılıyor. İç piyasada 11.50 TL olan aynı sigara, Duty Free’den alındığı zaman karı ise sadece 1.15 TL…