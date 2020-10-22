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E-Nabız Nedir, Nasıl Giriş Yapılır? Grip Aşısı Kimlere Yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan e-Nabız uygulaması ile kişisel sağlık bilgileri, vatandaşlar ve doktorlar tarafından tek bir sayfada görülebiliyor.
E-Nabız Nedir, Nasıl Giriş Yapılır? Grip Aşısı Kimlere Yapılacak?

Bakanlığın yaptığı açıklama ile yüksek risk grubunda bulunan ve grip aşısı yaptıracak kimseler e-Nabız üzerinden sorgulama yapabiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Reçetelerim' kısmından grip aşısı sorgulaması yapılabiliyor.

e-Nabız sistemi üzerinde grip aşısı yaptırmaya uygun olanlar, aşıyı 72.64 lira karşılığında eczanelerden temin edebilecek ve aşı aile hekimleri tarafından yapılacak.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

E-Devlet girişine T.C. kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi girdikten sonra karşınıza gelen sayfada Giriş yapacağınız uygulama ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sayfanın en altında yer alan “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise “Erişim Bilgileri”dir.

Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Tahlilerim, Hastalıklarım gibi bölümlerden hastalıkları ve test sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

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