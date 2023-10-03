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Eczacı anne-baba ve doktor kızına 3'er gün tutukluluk...

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Sahte reçete vurgunuyla ilişkili dün göz altına alınan bir doktor, iki eczacı toplam 3 kişi bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Eczacı anne-baba ve doktor kızına 3'er gün tutukluluk...

Doktor S.T. ve eczacılar Ö. T ve E. T.’nin aile fertleri olduğu öğrenildi. Mahkeme soruşturma amaçlı 3 zanlıya 3’er gün tutukluluk kararı verdi.

Mahkemede bilgi veren polis, eczacı çiftin doktor olan kızları tarafından düzenlenen reçeteleri doldurup, dolandırmak kastıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nden sahtekarlıkla para temin edildiği iddiasını ortaya koydu.

Zanlıların evlerinde ve işyerlerinde arama yapan polis, elektronik cihazlarda incelemeler başlattı.

Polis ayrıca  eczanenin çöp kutusunda kupürleri kesilmiş ilaçlar bulup emare olarak alındığını açıkladı.

Yazılan reçetelerin sahte olup olmadığının araştırılması, elektronikcihazların incelenmesi için zanlıların 3 gün tutukluluğu talep edildi.

Zanlı avukatı itiraz etmedi, mahkeme 3 gün tutukluluk kararı verdi.

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