Eczacılar Birliği: “Meslek örgütümüzü ve üyelerimizi karalama çabasını esefle kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Süay Sevinç, meslek örgütlerinin ve üyelerinin karalanması için çabalar yürütüldüğünü kaydederek, bunları esefle kınadıklarını belirtti.

Sevinç,“Eczacılar Birliği sağlık halkasının bir parçası olarak görevini en iyi şekilde yapmaya, ileriye götürmeye devam edecek” dedi.

Basında çıkan bir açıklamayı eleştiren Süay Sevinç, “Nöbetçi eczanelerimizin çalışma saatlerini de eleştiren Sayın Remzi Gardiyanoğlu’nun yazısını talihsiz bulduğumuzu belirtmek isteriz” ifadesini kullandı.

Yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Gardiyanoğlu’nun eczacıların ağır çalışma saatlerinden, özveri gerektiren hizmet temposundan haberi olmadığını savunan Sevinç “Gardiyanoğlu’nun meslek örgütümüzü ve üyelerimizi karalama çabasını esefle kınıyoruz” dedi.

Hangi ülkede eczanelerin nasıl çalıştığı konusunda bilgilerin ellerinde olduğunu, Gardiyanoğlu isterse bu konuda kendisine yardımcı olabileceklerini kaydeden Süay Sevinç, “Şu anki sistem ülkemizin ihtiyaçlarına uygundur. Hastalarımıza gece 02.00’ye kadar kesintisiz nöbetçi eczane hizmeti sunuyoruz. Gece 02.00’den sonra acil parametrelerindeki her türlü müdahale devlet ve özel hastanelerimiz tarafından rahatlıkla yapılabilir ve zaten dünya standartları doğrultusunda olması gereken de budur” açıklaması yaptı.

Sevinç, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, sağlık halkasının bir parçası olarak görevini en iyi şekilde yapmaya ve daha da ileriye götürmeye devam edecek. Kamuoyuna bildiririz” ifadelerini de kullandı.