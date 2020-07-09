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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: “DAÜ yüksek eğitimin lokomotifi… Göz bebeğimiz”

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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: “DAÜ yüksek eğitimin lokomotifi… Göz bebeğimiz”
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: “DAÜ yüksek eğitimin lokomotifi… Göz bebeğimiz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni (DAÜ) ziyaret etti. 

Çavuşoğlu'nu DAÜ Rektörlüğü’ne gelişinde, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve VYK üyeleri karşıladı. 

HOCANIN: “YENİ EĞİTİM ŞEKİLLERİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

DAÜ Toplantı Odası’nda yer alan ziyaret görüşmesinde ilk sözü alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, Çavuşoğlu'nu DAÜ'de görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. 

Hocanın, DAÜ olarak yoğun bir çalışma temposunda olduklarını, geleceğe yönelik plan programları hazırladıklarını, yeni akademik yıla yönelik yeni eğitim şekilleri konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, tüm bu konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. 

Hocanın, ayrıca pandemi sürecinde uzaktan eğitim yanında diğer alanlarda yapacakları planlara bakanlıktan destek talep edeceklerini kaydetti ve yükseköğrenimde pandemi sürecinde alınması gereken önlemler konusuna destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. 

ÖZCENK: “PANDEMİ SÜRECİNDE 7 BİN ÖĞRENCİYE DESTEK VERDİK”

DAÜ VYK Başkanı Özcenk de, Çavuşoğlu'nun ziyaretinden gurur ve onur duyduklarını belirterek, pandemi sürecini üniversitenin başarıyla atlattığını, 7 bine yakın öğrenciye destek verdiğini söyledi. 

Özcenk, yeni akademik yılda da sorunları aşmak için çalışacaklarını kaydetti. 

ÇAVUŞOĞLU: “DAÜ YÜKSEK EĞİTİMİN LOKOMOTİFİ… GÖZ BEBEĞİMİZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, DAÜ'nün bu süreçte rektörlük seçimini demokratik şekilde tamamlandığını ve DAÜ'lülerin rektörünü seçtiğini ifade ederek, Hocanın'ı kutladı ve başarılar diledi. 

Çavuşoğlu, DAÜ'nün turizm dalında gösterilen başarı yanında ekonomi dalında da başarı kaydettiğini ifade ederek, zor bir dönemden geçildiğini, üniversitelerin pandemi dolayısıyla zor bir süreç geçirdiğini, öğrencilere bu süreçte bir şekilde destek olunduğunu ama en önemlisinin yeni dönemde nasıl planlama yapılacağı olduğunu söyledi. 

Bugünkü ziyareti o amaçla yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, DAÜ'nün hem ülke hem de Gazimağusa için manevi değeri olduğunu, DAÜ'nün KKTC ile neredeyse aynı eşitlikte sayıldığını, yüksek eğitimin lokomotifi olduğunu ifade etti. 

Çavuşoğlu, o yüzden DAÜ'nün göz bebekleri olduğunu ve DAÜ'ye gözleri gibi bakıp geleceğe taşınması için bir performans yaratacaklarını söyledi. 

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