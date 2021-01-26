Eğitim Bakanlığı'ndan Kolej Giriş Sınavları (KGS) Hakkında Duyuru

İşte açıklama;

Bilindiği gibi 2020 – 2021 Öğretim Yılı Akademik Çalışma Takvimi’nde 29 Ocak 2021 tarihinde yapılması planlanan Kolejlere Giriş Sınavı (KGS-1) pandemi dolayısı ile daha önce açıklandığı gibi 20 Şubat 2021 tarihine ertelenmişti.

Son dönemde, Covid-19 bulaşı ülkemizde artış gösterme eğilimindedir. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararlar çerçevesinde Akademik Çalışma Takviminde düzenlemeler yapılacaktır. Bu bağlamda KGS sınav takvimi de yeniden değerlendirilecektir.

Kolej Giriş Sınavı ve kayıt başvuruları ile ilgili planlama Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararlar sonrasında kamuoyu ile ilerde paylaşılacaktır.