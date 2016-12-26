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Eğitim camiası yasta...

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Eğitim camiası yasta...
Ülkemizin sevilen eğitimcilerinden Derviş Soyel, 48 yaşında yaşamını yitirdi. Soyel’in zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir, amansız hastalıkla mücadele eden Derviş Soyel, dün sabaha yakın hayata gözlerini yumdu. Soyel, dün öğle namazı ile birlikte Lefkoşa’da defnedildi. Sevenlerinin cenazesin akın ettiği Soyel, eğitim yaşamına önemli katkıları yanında, veliler ve öğrenciler tarafından da örnek alınan bir kişiliğe sahipti.

Soyel kimdir?
21 Kasım, 1968’de Lefkoşada doğdu. Babası subay, annesi ise ev hanımıydı. İlkokulu Şehit Tuncer İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi ise 20 Temmuz Lisesi’nde tamamladı. 1985-1986 Tabii Bilimler mezunudur. Bir yıl Türkiye’de eğitim gördükten sonra Kıbrıs’a dönüp Türk Öğretmen Koleji’ne girdi ve 1991 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra Ankara Üniversitesi “Türk Dilinin Eğitimi ve Öğretimi” anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1994-1996 yılları arasında vatani görevini yerine getirdi. Dikmen İlkokulu’nda geçici öğretmenlik yaptı. Daha sonra öğretmenliği sırasında AÖF “Halkla İlişkiler” bölümünü bitirdi.

8 yıl Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nde yönetim kurulunda sayman ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1997 Eylülünde Yakın Doğu İlkokulu’nda öğretmen olarak göreve başladı bu okulda çeşitli alanlarda görev yaptı.

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