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Ehliyet Yenileme Ve Sürüş Ehliyeti Sınavı İşlemleri Bugün Yeniden Başladı

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Ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemleri, dün Bakanlar Kurulunda yapılan düzenlemeler ile 22 Aralık 2020 tarihi itibari ile yeniden başlatılmıştır.
Ehliyet Yenileme Ve Sürüş Ehliyeti Sınavı İşlemleri Bugün Yeniden Başladı

Bakanlar Kurulu ayrıca, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında dolan veya dolacak olan kişilerin, ehliyetlerini 28 Şubat 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına karar vermiştir. 

Hatırlanacağı üzere 1 Kasım 2020 tarihi itibarı ile tüzüklerle ilgili uygulamadaki eksiklikler nedeniyle Ehliyet Yenileme Birimi kapatılmış, bu nedenle şoför okulları ve vatandaş mağduriyet yaşamıştı.

Bu süreçte Ehliyet Yenileme Biriminin veznelerinde tıkanıklık olmaması, soför okulları ve vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemler alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

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