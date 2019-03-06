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Ekonomi, maliye, bütçe ve plan komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.
Ekonomi, maliye, bütçe ve plan komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki Komite, gündeminde bulunan, “Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan Sözleşmelerde 1 Eylül 2018 -28 Şubat 2019 Dönemi Aylık Kira Ödemelerinin Sadece Dört Bin Amerikan Doları ve Altında Olan Sözleşmelerde Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin  Yasa Gücünde Kararname”ye ilişkin çalışmalarını tamamladı ve kararnameyi yasa tasarısına çevirerek kabul etti.

Komite,  “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ile “Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşüp  oy çokluğu ile kabul etti.    

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki Komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Sunat Atun, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu  ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak ise,  Maliye Bakanlığı,  Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ve Türk Ajansı Kıbrıs’tan yetkililer  katılıp, görüş ve önerilerini sundular. 

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