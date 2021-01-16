Ekonomik Örgütler Platformu: Kapanacaksak Kapanalım açıklaması yaptı.

İşte açıklama;

Pandemi ile mücadeleyi zamanında alınmayan, ya da alınan ama denetimi yapılmadığı için uygulanmayan kararlar

kararlar nedeniyle kapanacaksak, kapanalım.

• Eğer, sağlık alt yapımız çökmek üzereyse hemen kapanalım.

• Hastanemizde yoğun bakımlar doluysa, kullanılacak ventilatör cihazı kalmamışsa kapanalım.

• Doktor ve hemşirelerimiz yetersiz kalmışsa kapanalım…

• Hükümet, mali olarak sektörlerin zararını karşılayabilecekse, kapanalım.

• Kira desteği yapabilecekse, kapanalım.

• Hükümet, bankaların her türlü taksit, kredi, borç ödemelerini öteleyebilecekse, kapanalım.

• İşletmeler faiz yükü altında ezilmeyecekse, kapanalım.

• Çalışanın maaşı devlet tarafından desteklenecekse kapanalım.

• Hükümet, tüm kurumları ile “biz denetim gücümüzü kaybettik, baş edemiyoruz derse kapanalım.

Bu yükü hep beraber omuzlayacaksak, kapanalım.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği