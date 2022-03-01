  • BIST 1.969,91
  • Altın 867.648
  • Dolar 13.9301
  • Euro 15.4821
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ekonomik Örgütler Platformu’ndan Elektrik Zammı Tepkisi

» »
Ekonomik Örgütler Platformu’ndan Elektrik Zammı Tepkisi
Ekonomik Örgütler Platformu’ndan Elektrik Zammı Tepkisi

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), “KKTC ekonomisinin elektrik fiyatlarına getirilen büyük artışın üstesinden gelemeyeceğini” belirterek, yeni bir ekonomik denge oluşturulması için köklü tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Platform, yarın Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yapılacak görüşmede, etkili bir yeniden yapılanmaya olan ihtiyacın dile getirileceğini ve köklü tedbirler talep edileceğini bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, yeni hükümetin güvenoyu almadan elektrik fiyatlarına yaptığı zammın, hane halkının geçiminden, mal ve hizmet üretimine kadar yaşamın her alanına yeni ve katlanılamaz zorluklar getireceği belirtildi.

“DAHA YIKICI OLACAK”

Açıklamada, bu zammın etkisinin, Covid-19 salgını ve döviz kurlarının yükselişinden daha yıkıcı olacağı savunuldu.

Yeni elektrik fiyatları ile fabrikaları çalıştırmanın, otelleri açık tutmanın, ticaret yapmanın ve inşaatta elektrik kullanmanın mümkün olmayacağı ileri sürülen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu elektrik fiyatları ile mal ve hizmet üretimi yapmak mümkün olmadığı gibi gıda ürünlerini depolamak ve uygun koşullarla tüketicinin hizmetine sunmak da zorlaşacak ve bütün bunlar piyasaya korkunç bir pahalılık olarak yansıyacak, insanlarımızın evlerini geçindirmesi imkansız hale gelecektir.”

“ÖZEL SEKTÖR İŞLETMELERİNİN KAPANMASINA NEDEN OLACAK”

Platform açıklamasında, elektrik fiyatlarında yaşanan bu beklenmeyen artışın, özel sektör işletmelerinin kapanmasına neden olacağı gibi kamu gelirlerini de etkileyeceği ve ciddi oranda düşüreceği savunuldu.

“KKTC ekonomisinin elektrik fiyatlarına getirilen bu büyük artışın üstesinden gelemeyeceği açıktır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu artış bir zorunluluk haline gelmişse, KKTC ekonomisi bir çöküşün eşiğinde demektir ve kamu maliyesi başta olmak üzere ekonomik hayatı etkileyen bütün unsurların yeniden değerlendirilerek yeni bir ekonomik denge oluşturulması için köklü tedbirler alınması gerekecektir.”

“YENİDEN YAPILANMA KAÇINILMAZ”

Günübirlik, idare-i maslahatçı kararlar nedeniyle KKTC ekonomisinin tam olarak çökmek üzere olduğu iddia edilen açıklamada, “Özel sektör temelli ve pazarda karşılık bulacak mal veya hizmet üretimine dayalı yeniden yapılanma kaçınılmazdır. Yaşadığımız yıkımı palyatif tedbirlerle aşmak mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

Ekonomik Örgütler Platformu açıklamasına imza atan örgütler şöyle:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anayolda Duran Araca Çarptı01 Mart 2022 Salı 20:03
  • Atun: Elektrik Kesme Limiti 100 TL’ye Düşmedi, 675 TL’ye Yükseldi01 Mart 2022 Salı 19:55
  • Din İşleri Başkanlığı’nda İhtida Töreni01 Mart 2022 Salı 19:51
  • Hasipoğlu: Haksız Rekabetin Önüne Geçeceğiz01 Mart 2022 Salı 19:40
  • 476 Yeni Vaka 1 Vefat01 Mart 2022 Salı 19:19
  • Tatar: Hava Sahamıza Kimse El Uzatamaz01 Mart 2022 Salı 19:12
  • GİKAD İle Creditwest Bank İş Birliği01 Mart 2022 Salı 18:52
  • Sucuoğlu: Seçim Haziran Sonu veya Bir İki Ay Ertelemeli Olabilir01 Mart 2022 Salı 18:11
  • Ticaret Odası’nın Çevrim İçi Satış Platformu Hizmete Açıldı01 Mart 2022 Salı 17:49
  • KTEZO: Elektriğe Yapılan Zamdan Dolayı Yıkımla Karşı Karşıyayız01 Mart 2022 Salı 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti