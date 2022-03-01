Ekonomik Örgütler Platformu’ndan Elektrik Zammı Tepkisi

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), “KKTC ekonomisinin elektrik fiyatlarına getirilen büyük artışın üstesinden gelemeyeceğini” belirterek, yeni bir ekonomik denge oluşturulması için köklü tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Platform, yarın Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yapılacak görüşmede, etkili bir yeniden yapılanmaya olan ihtiyacın dile getirileceğini ve köklü tedbirler talep edileceğini bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, yeni hükümetin güvenoyu almadan elektrik fiyatlarına yaptığı zammın, hane halkının geçiminden, mal ve hizmet üretimine kadar yaşamın her alanına yeni ve katlanılamaz zorluklar getireceği belirtildi.

“DAHA YIKICI OLACAK”

Açıklamada, bu zammın etkisinin, Covid-19 salgını ve döviz kurlarının yükselişinden daha yıkıcı olacağı savunuldu.

Yeni elektrik fiyatları ile fabrikaları çalıştırmanın, otelleri açık tutmanın, ticaret yapmanın ve inşaatta elektrik kullanmanın mümkün olmayacağı ileri sürülen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu elektrik fiyatları ile mal ve hizmet üretimi yapmak mümkün olmadığı gibi gıda ürünlerini depolamak ve uygun koşullarla tüketicinin hizmetine sunmak da zorlaşacak ve bütün bunlar piyasaya korkunç bir pahalılık olarak yansıyacak, insanlarımızın evlerini geçindirmesi imkansız hale gelecektir.”

“ÖZEL SEKTÖR İŞLETMELERİNİN KAPANMASINA NEDEN OLACAK”

Platform açıklamasında, elektrik fiyatlarında yaşanan bu beklenmeyen artışın, özel sektör işletmelerinin kapanmasına neden olacağı gibi kamu gelirlerini de etkileyeceği ve ciddi oranda düşüreceği savunuldu.

“KKTC ekonomisinin elektrik fiyatlarına getirilen bu büyük artışın üstesinden gelemeyeceği açıktır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu artış bir zorunluluk haline gelmişse, KKTC ekonomisi bir çöküşün eşiğinde demektir ve kamu maliyesi başta olmak üzere ekonomik hayatı etkileyen bütün unsurların yeniden değerlendirilerek yeni bir ekonomik denge oluşturulması için köklü tedbirler alınması gerekecektir.”

“YENİDEN YAPILANMA KAÇINILMAZ”

Günübirlik, idare-i maslahatçı kararlar nedeniyle KKTC ekonomisinin tam olarak çökmek üzere olduğu iddia edilen açıklamada, “Özel sektör temelli ve pazarda karşılık bulacak mal veya hizmet üretimine dayalı yeniden yapılanma kaçınılmazdır. Yaşadığımız yıkımı palyatif tedbirlerle aşmak mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

Ekonomik Örgütler Platformu açıklamasına imza atan örgütler şöyle:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği.”