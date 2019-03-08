"El ele verelim potansiyelimizi birleştirelim"

Başbakan Tufan Erhürman, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerle "Halkla Buluşma" etkinliğinde bir araya geldi.

Başbakan Erhürman, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslenerek, "El ele verelim potansiyellerimizi birleştirelim, bireysel başarılarımızı birleştirirsek toplumsal başarı hikayesini de yazarız. Mesele; bir halkın halk olarak varolma meselesidir. Ben halkıma güveniyorum" dedi.

Erhürman, yurtdışındaki Kıbrıslı Türklere, çocuklarını ülkelerine getirmeleri, ülkelerine sahip çıkmalarını, memleketlerini kültürlerini, dillerini bilmelerini tanıtmaları bağlarını güçlendirmeleri çağrısında da bulundu.

Londra Wood Green'de Grand Palace'ta yer alan "Halkla Buluşma" etkinliğinde açılış konuşmasını KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı yaptı. Tuncalı, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Başbakan Erhürman'ı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Gecede KKTC'den gelen sivil toplum örgütleri başkanları da birer konuşma yaparak, ülkedeki yatırım fırsatları ve ekonomik durum ile ilgili bilgi verdi.

DENİZ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelmelerinde kendilerine fırsat veren Erhürman'a teşekkür etti.

Deniz, KTTO olarak İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin çalışmalarını yakından takdirle izlediklerini ifade ederek, burada yakalanan başarının takdiri gerektirdiğini, çünkü bu başarıyı özverinin getirdiğini kaydetti.

Deniz, bu çerçevede buradaki iş insanlarıyla İletişime geçip birlikte işbirliği yolları araştırdıklarını ve protokol imzaladıklarını söyledi.

Dış pazarlara ulaşmak için yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin bağlantıları ile tecrübelerinin ambargoları aşmalarına destek olacağına inanç belirten Deniz, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin her zaman adadaki Türklere destek olduğunu, varoluş mücadelesi gibi ekonomik mücadelenin de birlikle kazanılacağını kaydetti.

Deniz, ülkede üretilenlerin satılması için yatırım için destek beklediklerini ifade ederek, "Yurdunuz vatandaşlar bunu bekliyor" dedi.

AVUNDUK

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk da, konuşmasında KKTC ekonomisi ve oda hakkında bilgi verdi.

Avunduk, ülkede ekonomisinde eğitim turizm tarım alanlarının önem taşıdığını ifade ederek, ambargolara işaret etti, buna rağmen 100'ü aşkın ürünün 40 ülkeye ulaştığını söyledi.

Gıdadan mobilyaya her ürünün yurtdışına gönderilebildiğini, sanayinin geliştiğini, ihracatın arttığını anlatan Avunduk, bunun KKTC'ye yatırımın önünün her zaman açık olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Avunduk, Türkiye üzerinden ihracatın sorunsuz yapıldığını, Rum tarafına da ihraç yapıldığını belirterek, İngiltere'ye ihracın da yıllardır sürdüğünü belirtti.

Hellim konusunda da gerekli girişimleri yaptıklarını ve tek taraflı tescilin Rum tarafının lehine yapılmasının engellenmesi için çalıştıklarını anlatan Avunduk, su konusundaki çalışmalar hakkında da bilgi verdi, yasal çalışmaları anlattı.

GÜRCAFER

Cafer Gürcafer de, inşaat alanındaki çalışmaları anlatarak, KKTC'de artık iş imkanlarının daha geniş olduğunu, toplumsal varlığın sürdürülmesi adına da Kıbrıslı Türklerin bir birine sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Ülkede erimenin ve göçün sürdüğünü belirten Gürcafer, toplumsal varlığı sürdürmenin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Gürcafer, Kıbrıs Türkü’nün ülkesinden kopmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, örnek olarak askerlik sorunu ve bürokrasiyi verdi. Amaçlarının aradaki köprüyü kurmak ve geliştirmek olduğunu belirten Gürcafer, bunun başarılacağına inanç belirtti.

ÇAĞINER

Dimağ Çağıner de, bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ederek, burada samimiyet gördüğünü, Başbakan başkanlığındaki örgütler olarak buraya geldiklerini ve burada bir farkındalık ortaya çıkacağına inandıklarını söyledi.

Çağıner, turizm alanındaki sorunları öğrenip buradaki vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışacaklarını, çünkü aradaki köprü koparsa bağın da kopacağını o yüzden sorunları aşmak için çalışacaklarını belirtti.

Ailelerin tatile yatırıma gelmemesi durumunda çocuklarının da gelmeyeceğini ve bağın kopma tehlikesi doğacağını anlatan Çağıner, bunu istemediklerini belirterek, yaşanan sorunları birlik olarak çözeceklerini söyledi.

Ülkeye dış yatırımcıların ambargolara rağmen yatırım ilgilisinin yüksek olduğunu, bu yüzden İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin de ülkesine yatırım yapması ve tatile gelmesine önem verdiklerini belirten Çağıner, buradaki Kıbrıslı Türklerin ülkesine gelmesi yatırım yapması turist getirmesi elçi olması için tüm sorunların aşılması için çalışacaklarını belirtti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, etkinliğe katılan herkese tüm vatandaşlara teşekkür ederek, Londra'da bulunduğu süre içerisinde İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerle çok yoğun ve çok yönlü ziyaret programı içinde görüşeceğini söyledi. Erhürman, görüşmeleri ve temaslarının ardından ülkeye döndüklerinde bir İş planı yaratacaklarını ve niyetlerinin buradaki Kıbrıslı Türkler ile ülkeleri arasındaki bağı, köprüyü, olması gerektiği gibi yeniden yaratmak ve geliştirmek için çalışmak olduğunu ifade etti. Erhürman, ülkede sıkıntılar olduğunu ve sadece buradaki vatandaşların değil ülkedeki vatandaşların da bazı alanlarda sıkıntılar yaşadığını, ancak bu sıkıntıların vatandaşların ülkesine küsmesini gerektirmediğini, aksine daha da sahip çıkarak bu sıkıntıların düzeltilmesine destek olması gerektiğini söyledi. Başbakan Erhürman, Ülkeden mal alacak yatırım yapacak tatile gelecek kişilere, ilgili birliklerle mutlaka iletişime geçme çağrısında da bulundu. Ülkede de buradaki gibi bazı işlerden mağdur olan insanlar olduğunu ama kimsenin ülkesine küsmemesi gerektiğini ifade eden Erhürman, konuşmasında, bugün KKTC'de elim bir trafik kazası olduğunu ve 2 kişinin yitirildiğini, 11 kişinin de yaralandığını ifade ederek, yaralılara acil şifalar diledi, ailelerin acılarını paylaştı. KIBRIS Erhürman, Kıbrıs konusuna da değinerek, Kıbrıs'ın hep "sorun" kelimesi ile birlikte anıldığını, hiç ayrı düşünülemediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sorun sürüyor... Üstüne üstlük biz Annan Planına 'evet' dememize ve Crans Montanada bizim bile şaşırdığımız açılımlara rağmen sorun çözülmedi.

Rum lider şimdi de Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik konusunu tartışıyor, zamana oynuyor. Kıbrıslı Türkler olarak bu sorun bir an önce çözülsün normalleşme olsun, iki toplum da kazansın, zenginlikler yetkiler sorumluluk paylaşılsın dedik ama sonuca ulaşamadık, tüm açılımlar ve uluslararası alanda bu açılımların görünmesine rağmen olmadı. Artık Kıbrıslı Türkler yürürken sakız çiğnemeyi öğrenecek. Ülkede Sosyal ekonomik gelişme sağlanacak, Kıbrıs konusundaki samimi girişimler sürecek ama oturup beklemeyeceğiz, Her alanda, gelecek nesillere bırakacağımız gelişmeleri sağlamak sorumluluğumuzdur. Vatandaşlarımızın gelecek nesillerimizin daha fazla zaman kaybetmesini istemiyoruz."

“BAŞARILAR GURURLANDIRIYOR”

Başbakan Tufan Erhürman, Dünyanın her yerinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin başarılarının kendilerini gururlandırdığını, bu toplumun daha fazla başarılara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Nüfusu ve coğrafyası bu kadar küçük bir toplumdan Bireysel başarısı bu kadar çok insanın çıkması gurur vericidir" diyen Erhürman, iş insanı doktor sanatçı sporcu olarak bireysel alanda bir çok başarı hikayesi yanında artık bunları yan yana koyup toplumsal başarı hikayesine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Toplumsal bir başarı hikayesini hep birlikte yazmamız gerekiyor ve bu güç bizde vardır" diyen Erhürman, şöyle devam etti:

"Bölünerek çoğalamayız, Kıbrısta da İngilterede de bir araya gelerek güçlerimizi birleştirerek ortak başarı hikayesini yazabiliriz. Gençlere önem vermeliyiz, ülkelerindeki kültür eğitim spor alanındaki köprüleri geliştirmeli daha fazla bir araya gelmeliyiz. Kendimize de ülkemizi tanıtmalıyız. Gençleri ülkesine getirmeli Anavatanını tanıtmalıyız. Sıkıntıları biliyoruz, askerlik konusu gündemimizde çok yakın süre içinde açılımlar gelecek. Seçme seçilme hakkı konusunda ara formüller üretmek için çalışıyoruz.

Gençlerimiz Kıbrıs'a gelmekten çekinmesin korkmasın, bu konuda gerekli formüller üretilecek. Bağlar yeniden kurulacak ve güçlendirilecek. Kıbrıs'a gelip yaşadığınız problemleri biliyoruz, geçmişte Kardeşlik ilişkisi ve bağlarını zedeleyen herşeyi düzelteceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm Kıbrıslı Türklerin anavatanıyla ülkesiyle bağlarını Yeniden pekiştirmesini ve yeniden büyük bir aile olmasını istiyoruz. Halkıma inanıyorum, çünkü biz bireysel olarak dünyada başarı yakaladıysak kendi başarımızı da yazarız. Herkes bizim için son derece önemlidir kendi içimizde var oluş mücadelesi veriyoruz. Kültür sanat ekonomi spor üretim her alanda kendimizi dünyaya tanıtmalıyız."

“ÜRETEN VAR OLUR YOK OLMAZ ÜRETECEĞİZ VARLIĞIMIZI YÜRÜTECEĞİZ"

Başbakan Erhürman, Kuzey Kıbrıs'ta eğitim ve turizmde gelirin yüksek olduğunu ama üretimi de artırmaları gerektiğini belirterek, "Üreten var olur yok olmaz üreteceğiz varlığımızı yürüteceğiz" dedi.

Erhürman, "Mesele bir halkın halk olarak var olma meselesidir. Biz bu işi yapacaksak da hep birlikte yapacağız" diyerek, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda her türlü olumlu çalışmayı yapacaklarını ancak oturup beklemeyeceklerini, gelecek nesillerin önünü açmak, kendini geliştirmesini sağlamak için çalışacaklarını, çünkü gençlerin vatandaşların önüne bir ufuk koyma zorunluluğu olduğunu söyledi.

Erhürman, yakında Kuzey Kıbrısta Limanları ve telefonu yatırımlara açacaklarını ifade ederek, "Neden İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızla bu yatırımları birlikte yapmayalım, Yeni bir yola hep birlikte çıkmaya ihtiyacımız var." dedi.

İngiltere'de iş alanları yanında siyasette de başarılı olan insanların olduğunu, Kıbrıslı Türklerin İngiltere'deki arenada çok önemli yerleri olduğunu, bu yüzden Organizasyon, bir araya gelme ve üretme yeteneğini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Erhürman, örnek olarak ülkedeki 4 partili hükümeti gösterdi, sosyal ve ekonomik gelişimi yakalamak için kavgaları tartışmaları uyuşmazlıkları bir kenara bıraktıklarını ve ülke için çalıştıklarını anlattı.

Erhürman, "Bu potansiyelimiz var. Genç nesillerin ülkesine yönelik bağını koparmamak için daha çok çalışacağız. Bağ koptuysa sorumlusu biziz bu konuda daha fazla zaman kaybetme lüksümüz yoktur bu bağın tekrar geliştirilmesi için sorumluluk bizdedir" diye konuştu.

"Bireysel hikayeler çok büyük, o yüzden bu bireysel hikayeleri yan yana koyarak Ortak başarı hikayesini hep birlikte el ele verip yazalım, niyet edelim biz bu işi yaparız kimse engelleyemez" diyen Erhürman, toplumun başarı hikayesini hep birlikte yazacaklarına gönülden inandığını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, konuşmasının ardından vatandaşların Kıbrıs sorunu, seçme seçilme hakkı, nüfus, Cumhurbaşkanlığı seçimi, askerlik gibi sorularını da yanıtladı.