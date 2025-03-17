El-Sen, 3 saatlik uyarı grevi yapacak!

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, liyakatsizlik ve iş barışının bozulması gerekçesiyle 3 saatlik uyarı grevi yapacak. Grevin ardından Lefkoşa Sanayi bölgesinde basın açıklaması gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), liyakatin ve iş barışının bozulduğunu belirterek 07.30-10.30 arasında Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şube Bölümü'nde 3 saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu.
Grev sonrası ise saat 09.30'da Lefkoşa Sanayi bölgesindeki Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şube Bölümünde basın açıklaması gerçekleştirilecek.
El-Sen'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Liyakatin ve İş barışının bozulması sebebiyle 17.3.2025 (Pazartesi) saat 07.30 - 10.30 saatleri arasında Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şube Bölümünde (Lefkoşa Sanayi ) 3 saatlik uyarı grevi yapılacaktır.
Saat 09.30’ da Lefkoşa sanayi bölgesi, Kıb Tek Lefkoşa Bölge Amirliği Tesis Şube Bölümünde El Sen Yönetim Kurulu olarak Basın açıklaması yapılacaktır"
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