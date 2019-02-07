El- Sen Başkanı Kubilay Özkıraç: Kıb-Tek’i ne size nede yabancı sermayeye bırakmayacağız.

El- Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptıı açıklamada ''Kıb-Tek’i ne size nede yabancı sermayeye bırakmayacağız.'' dedi. İşte Özkıraç'ın açıklamasının tam metni.

Aksa ile girdiğiniz çetrefilli ilişkileri biliyoruz ve bu toplumun Aksa tarafından sömürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Son günlerde malum sermaye çevrelerinin, El-Sen ve Kıb-Tek’e karşı saldırıları devam etmektedir. Kendilerini ülkenin tek sahibi zanneden KTTO, KTOB, KTSO ve diğer liberal çevreler salyalarını akıtarak Kıb-Tek’le ilgili yapılması düşünülen yatırımları engellemek için saldırıya geçmişlerdir. Özellikle KTTO, KTOB ve KTSO’nın basında yer alan basın açıklaması ibretlik bir belgedir. Kaçak işçilerle işlerini çeviren, bu sözüm ona ‘’vatansever’’ örgütler, topluma yalan yanlış bilgiler vererek bu ülke insanını EL-SEN’ne ve KIB-TEK’e saldırtmak istemektedirler. Kendi şirketlerinde çalışan emekçilere reva gördükleri sefalet ücretleriyle bu ülkenin ezilen kesimlerini sömürmeye devam ediyorlar.

Kıb-Tek’i Aksa’ya satmak için her türlü yalan yanlış bilgiler yaymaktadırlar. Bu örgütlere şunu ifade etmek istiyorum. Kıb-Tek bu toplumun öz malıdır, bu ülkenin bir değeridir. Kardan başka derdi olmayan öğütler, derdi para olan liberal kesimler Kıb-Tek’i ne size nede yabancı sermayeye bırakmayacağız. Aksa ile girdiğiniz çetrefilli ilişkileri biliyoruz ve bu toplumun Aksa tarafından sömürülmesine asla izin vermeyeceğiz.

Yıllık Aksa’ya verilen kira bedeli 155 milyon, bu yıl ödenecek rakam 176 milyon Tl’dir. Mazot alımı ve ürettiği enerji için ödenen rakam ise aylık 40-50 milyon Tl’dir. Alım garantisi bu ödemelerin dışındadır.

Bu ödenen rakamlar geçmiş de imzalanan bir antlaşmayla bu topluma ödettirilmektedir. 302 kez devre dışı kalan Aksa karanlıklarında sebebidir. Aksa, Kıb-Tek tarafından gerekli yatırımlar yapıldıktan sonra bu ülkeden giderse, kWs maliyetleri de 50 kuruş seviyelerine düşecektir. Bu toplum bunu çok iyi analiz etmelidir.

Sermaye çevrelerinin ısrarla çalışanlara karşı saldırıları tamamen malum çevrelerin ortaya attığı manipüle haberlerdir. 670 personel ve 350 emeklisi olan Kıb-Tek’in, kWs başına maliyeti sadece 12 kuruştur. Talimatlarla ortaya çıkanların ortaya attıkları iddialar Kıb-Tek’in özelleşmesine ve Aksa’ya peşkeş çekilmeye yöneliktir. Bunu sendikamız El-Sen çok iyi bilmektedir ve bu kavgada mutlaka bu malum çevrelere her zaman olduğu gibi gerekli cevabı verecektir. 5-10 para babasının 40 yıldır bu ülkedeki ganimet ekonomisini yönetenlere hiçbir zaman teslim olmayan El-Sen, günü geldiğinde yine sokağa inecektir.

KTTO, KTSO, KTOB ve diğerlerini uyarıyoruz. Kirli ellerinizi Kıb-Tek’in, toplumun ve emekçilerin üzerinden çekin, aksi takdirde kaybeden taraf mutlaka siz olacaksınız.

Ne Birikimler, ne Arıklılar, ne de Ersinler sizi kurtaramayacaktır.

Şunu da hatırlatmakta yarar görüyoruz, özel sektörde ki sendikalaşmaya da karşı çıkan bu kesimler, Asgari Ücretin belirlenmesinde işveren kesimini temsilen masanın bir ucunda yer almaktadırlar. Aldıkları teşviklerle ve sömürü politikaları ile servetlerine servet katmak için, işçi ve emekçi kesimlerini sömürmeye devam edenler, kendilerinin hükmedemediği kesimlerin de maaşlarını gündeme getirip hedef şaşırtmaktadırlar.

Buna asla izin vermeyeceğiz. Bu kesimlerin Kıb-Tek üzerindeki çirkin oyunlarına son vermemeleri halinde, sendikamızın gerekeni yapacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz.