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EL-SEN Başkanından Ekonomi Bakanına eleştiri!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u “Kıb-Tek’in alacağı olan 850 milyon TL’yi ya affedeceği ya da sileceği” açıklamasından dolayı eleştirdi.
EL-SEN Başkanından Ekonomi Bakanına eleştiri!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u “Kıb-Tek’in alacağı olan 850 milyon TL’yi ya affedeceği ya da sileceği” açıklamasından dolayı eleştirdi.

Özkıraç yazılı açıklamasında, Kıb-Tek’in halkın malı olduğunu ve Taçoy’un kurumun alacakları hakkında bu kadar “absürt” ifadeler kullanamayacağını kaydetti.

“Kıb-Tek’in alacaklarını sileceğini ifade etmek kimsenin haddine değildir” görüşünü dile getiren Özkıraç, bakan Taçoy’a yönelik, “ya kendi cebinden ödesin ya yatırımlar konusunda attığı imzanın arkasında dursun ya da evine gitsin” ifadelerini kullandı.

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