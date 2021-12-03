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EL-SEN: “Battı” iddiası yalan ancak “Batırılma” isteği de bir o kadar gerçek

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Açıklamada "KIB-TEK, özellikle devlet kurumlarından tahsilat yapabildiği gün tek kuruş borcu kalmayacak bir yapıya sahiptir" denildi.
EL-SEN: “Battı” iddiası yalan ancak “Batırılma” isteği de bir o kadar gerçek

Basın Açıklaması

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun battığı iddiası yalanadır, yanlıştır. Şu anda KIB-TEK’in devlet ve özel kuruluşlardan 800 milyon TL, borcu ise 600 milyon TL’dir. Yani KIB-TEK, özellikle devlet kurumlarından tahsilat yapabildiği gün tek kuruş borcu kalmayacak bir yapıya sahiptir.

 

Evet, “Battı” iddiası yalandır ancak “Batırılma” isteği de bir o kadar gerçektir. Ne yazık ki siyaset ve bazı kirli eller bilerek ve isteyerek KIB-TEK’i batırmak istemektedir. Dün itibarıyla başta Maliye Bakanlığı olmak üzere bazı devlet kurumlarının elektriği kesilmiştir. Bu kurumlar borçlarını ödemedikleri takdirde de elektrikleri açılmayacaktır.

 

Buradan son kez ikaz ediyor ve çağrı yapıyoruz. 6 Aralık Pazartesi gününden itibaren kuruma yüksek borcu olan tüm devlet kurumlarının elektrikleri kesilecektir. Sıradan vatandaş nasıl tükettiği elektriği ödüyor, ödemiyorsa da elektiriği kesiliyor, bu kurumların da elektrikleri kesilecektir. EL-SEN için hibir kesim ayrıcalıklı değildir. Pazartesi itibarıyla EL-SEN Yönetim Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda gereken yapılacaktır.

 

EL-SEN Yönetim Kurulu

Başkan

Kubilay Özkıraç   

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