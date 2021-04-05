  • BIST 1.430
  • Altın 454,755
  • Dolar 8,1934
  • Euro 9,6268
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA41'i yerel 45  pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi

EL-SEN Bugün Eylem Yapacak...

» »
 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün saat 10.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yapacak.
EL-SEN Bugün Eylem Yapacak...

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün saat 10.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yapacak.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikanın iptal edilen Akaryakıt İhalesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek)  yolsuzluk iddialarını protesto etmek için eylem yapacaklarını duyurmuştu.

Özkıraç, daha önce yaptığı açıklamalarda, sendikanın bugün sabah saat 10.00’dan itibaren eylemlerini başlatarak, “sokakları inleteceklerini” kaydetmişti.

Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın her fırsatta Kıb-Tek’te “vurgun” olduğunu iddia ettiğini savunarak, bu konuda tüm çalışanları zan altında bırakmanın ötesinde tek bir adım atılmadığını, aksine Akaryakıt İhalesi’nin iptal edilerek, tarihin en büyük şaibesinin altına imza atıldığını ileri sürmüştü.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa’da Elektrik Kesintisi Olacak05 Nisan 2021 Pazartesi 08:30
  • Bugün itibariyle yeni kararlar devreye giriyor05 Nisan 2021 Pazartesi 08:27
  • 22 kararname Meclis’in gündeminde05 Nisan 2021 Pazartesi 08:14
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 5 Nisan 2021 )05 Nisan 2021 Pazartesi 08:02
  • Tandoğan Yalkut yazdı...Şu Hellim/Halloumi Ekonomisi (Meselesi)…..05 Nisan 2021 Pazartesi 08:02
  • Taner Ulutaş yazdı...TMT, EOKA, Akritas ve Acheson planı ile Kıbrıs05 Nisan 2021 Pazartesi 08:00
  • Koop-Süt ve Okal Koop’ta görevden alma04 Nisan 2021 Pazar 21:52
  • YDP Kurultayına doğru gerginlik artıyor... Arıklı kusasım geldi!04 Nisan 2021 Pazar 21:35
  • İskele'de ve Mağusa'da bazı yerlerde elektrik kesilecek04 Nisan 2021 Pazar 21:21
  • Değirmenlik-Çatalköy yolundaki hasar giderildi04 Nisan 2021 Pazar 19:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti