"EL-SEN "Eylem gerçekleştireceğiz"

Değerli Halkımız;

Teknecik Elektrik Santrali’nde sekiz dizel jenaratör olmasına rağmen şu anda bunların dört tanesi hizmet vermektedir. KIB-TEK’in bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu arızalı jenaratörler konusunda tek bir adım atmazken, böyle bir niyette olduklarına dahi de en ufak bir gösterge yoktur. Bu jenaratörlerin KIB-TEK’e kaybı 70 MW’tır. Daha acil ve önemlisi ise şu anda çalışan dört jenarötün de gerekli bakım ve onarımları yapılmadığı için her an devre dışı kalma riskleri vardır. Bu sebepten ötürü 29 Eylül Salı günü sabah 10:00’da Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem gerçekleştireceğiz. Sendikal Platform da gerçekleştieceğimiz eyleme destek verecektir.