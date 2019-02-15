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El-Sen Pazartesi tam gün grev kararı aldı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Pazartesi günü için KIB-TEK'in tüm birimlerinde tam gün grev kararı aldığını açıkladı.
El-Sen Pazartesi tam gün grev kararı aldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Pazartesi günü için KIB-TEK'in tüm birimlerinde tam gün grev kararı aldığını açıkladı. 

Sendika, kararı bu sabah olağanüstü toplanan yönetim kurulu kararıyla aldığını duyurdu.

EL-SEN grev gerekçesini “yatırımların engellenmesi ve kurumda uygulanmak istenen zam politikaları” olarak açıkladı.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç ve Genel Sekreter Ersan Kâşif imzasıyla yayınlanan yazılı açıklama şöyle:

“Kurumumuzun geleceğini yakından ilgilendiren ve bu topluma sağlıklı, çevreci ve ucuz enerji sağlayabilmek adına yapılması gereken yatırımların önüne engel teşkil edebilecek her türlü girişimin karşısında olacağımızı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini görevden almak yerine bir önce gerekli yatırımların yapılmasını sağlayıcı politikalar üretmemiz gerekliliğini savunmaktayız. 

Kasıtlı olarak gündeme getirilmeye çalışılan zamla Kurum yıpratılmak istenmektedir. Bu konuda hükümete büyük görev düşmektedir. Gerekli çalışmaları ve düzenlemeleri yapıp, bu zammın halkımıza yansıtılmaması için gerekli kararı üretmek onların sorumluluğundadır.

ACİL DURUMLARDA HİZMET VERİLECEK

Toplanmış olan Yönetim Kurulumuz yatırımların engellenmesi girişimlerine ve kurumda uygulanmak istenen zam politikalarına karşı dur demek için 18 Şubat Pazartesi günü tüm KIB-TEK genelinde süresiz grev kararı almıştır. Acil servislerimiz toplumun zarar görmemesi için dün olduğu gibi bugün de görevinin başında olacaktır.

Tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.”

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