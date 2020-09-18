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EL-SEN: “Söz verdiğimiz gibi, yüksek borçluların elektriklerini kesmeye başladık”

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KIB-TEK’e yüz binlerce lira borcu olan ve ödeme yapmayan kurum ve kuruluşların elektriklerinin, bizzat EL-SEN’de örgütlü personelce kesilmeye başlandığı duyuruldu.
EL-SEN: “Söz verdiğimiz gibi, yüksek borçluların elektriklerini kesmeye başladık”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’den yapılan açıklamada, “yüksek borçlu yerlerin elektrik borçlarının tahsil edilmesi, edilmediği takdirde ise EL-SEN’de örgütlü çalışanlar tarafından elektriklerinin kesilmesi” konusunda somut adım atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu sabah itibariyle ülkenin dört bir yanında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yüksek borcu olan ve hiçbir şekilde kuruma ödeme yapmayan yerlerin elektrik enerjilerinin kesilmeye başlandığı ifade edildi.

“Bu toplumun sırtından kimsenin beslenmesine ve bu topluma bedel ödetmesine izin vermeyeceğiz” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak daha önce gündeme taşıdığımız ve takip edeceğimize kamuoyu önünde söz verdiğimiz yüksek borçlu yerlerin elektrik borçlarının tahsil edilmesi, edilmediği takdirde ise tarafımızca bu yerlerin elektirklerinin kesilmesi konusunda bugün itibarıyla EL-SEN somut adım atmış durumdadır.

Bugün sabah saatlerinden itibaren ülkenin dört bir yanında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yüksek borcu olan ve hiçbir şekilde kuruma ödeme yapmayan yerlerin enerjileri emekçilerimiz tarafından kesilmektedir. Bu toplumun sırtından kimsenin beslenmesine ve bu topluma bedel ödetmesine izin vermeyeceğiz.”

Anımsanacağı üzere EL-SEN geçtiğimiz haftalarda, KIB-TEK’e yüz binlerce lira borcu olan ve aralarında otellerin de bulunduğu kurum ve kuruşların bazılarının isimlerini, düzenlediği basın toplantısında ifşa etmiş ve söz konusu kurum ve kuruluşların borçlarını ödememeleri halinde, elektriklerini bizzat EL-SEN’de örgütlü personel tarafından kesileceğini duyurmuştu.

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