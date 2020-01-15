El-SEN "Yol Yoksa Seyrüsefer Yok" eylemini selamladı

Bu akşam yapılacak olan “Yol yoksa seyrüsefer da yok” eylemini selamlıyoruz. İnsanlarımızın sömürü düzenine karşı kendi inisiyatifleriyle verdikleri tepki ve bu tepkiyi sokağa yansıtmaları çok önemli bir adımdır.

İnanıyoruz ki, bu akşam gösterilecek tepki haklı bir mücadelenin bir başlangıcı olacaktır ve yarınlarımız için mücadele gücümüzü daha yukarılara taşıyacaktır.

Şimdiden eyleme katılacak olan her bir insanımıza teşekkür eder, başarılar dileriz...

EL-SEN

Yönetim Kurulu (a)

Başkan